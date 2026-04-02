Wilfredo Leon ws. końca kariery w reprezentacji Polski. Padły ważne słowa

Końcówka marca b.r. przyniosła spory szok w środowisku polskiej siatkówki w męskim wydaniu. Marcin Janusz, rozgrywający reprezentacji – przyznał, że to koniec jego występów w narodowych barwach.

Na łamach „Przeglądu Sportowego” i Onetu zawodnik ujawnił, że cierpi na zwłóknienie wątroby drugiego stopnia.

Wilfredo Leon o sytuacji Marcina Janusza. Koniec kariery reprezentacyjnej

Brak Janusza to sytuacja, z którą reprezentacja Polski musiała mierzyć się w sezonie 2025. Wówczas wydawało się, że to przejściowa historia, a rozgrywający wróci do kadry. Trener Nikola Grbić musi jednak ostatecznie postawić na nowy numer 1 w kontekście „drugiego odbicia” w drużynie.

Głos ws. sytuacji Janusza zabrał jego kolega z drużyny narodowej, Wilfredo Leon. Gwiazda PlusLigi i reprezentacyjnego grania nie ukrywała zaskoczenia.

– Nie wiedziałem wcześniej o decyzji Marcina. Dowiedziałem się z jego posta na Instagramie. Dla mnie to wielka niespodzianka, bo myślałem, że jeszcze dociągnie do kolejnych igrzysk. Jak jednak ma problemy zdrowotne, to go doskonale rozumiem. Będziemy dalej grać już bez niego. Teraz pewnie będzie oglądać kadrę pewnie w roli kibica [...] To smutne jeśli zawodnik musi skończyć karierę reprezentacyjną z takich powodów. A mówią, że sport to zdrowie – skwitował przyjmujący reprezentacji i Bogdanki LUK Lublin w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Rzeczywiście, spoglądając na ostatnie lata, Leon i Janusz – to byli liderzy reprezentacji Polski. Obaj panowie sięgnęli, zwłaszcza za kadencji trenera Grbicia, po kilka sporego kalibru sukcesów. Na czele z wicemistrzostwem olimpijskim (2024), mistrzostwem Europy (2023) czy złotem Ligi Narodów (2023).

Kto będzie następcą Janusza w reprezentacji Polski? Wydaje się, że trener Grbić postawi na sprawdzone w sezonie 2025 rozwiązanie, czyli duet: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin) oraz Jan Firlej (PGE Projekt Warszawa).

