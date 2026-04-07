Rosja oficjalnie wróciła do gry! Nokaut w meczu reprezentacji w siatkówce

O tym, że od 2026 roku młodzieżowe reprezentacje Rosji wrócą na siatkarskie boiska, informowaliśmy jeszcze w końcówce poprzedniego (tj. 2025). I rzeczywiście tak się stało.

Okazja do zobaczenia rywalizujących – w tym wypadku Rosjanek – pojawiła się podczas turnieju towarzyskiego, rozgrywanego na Półwyspie Apenińskim.

Reprezentacja Rosji wróciła do gry w siatkówce! Te obrazki mówią wszystko

Zniesienie sankcji, które obowiązywały ze względu na trwającą wojnę na terenie Ukrainy – nieprzerwanie od lutego 2022 roku – w praktyce może spowodować, że takie obrazki, jak podczas Cornacchia World Cup, mogą być rzeczywistością również w seniorskim wydaniu.

O takim zagrożeniu ze strony lobbujących Rosjan mówił zresztą prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Jak zaprezentowała się reprezentacja Rosji podczas turnieju na Półwyspie Apenińskim? Trzeba przyznać, że sportowo Rosjanki z kadry U-17 nie miały sobie równych. Miażdżąca przewaga po ich stronie została udokumentowana bardzo przekonującym zwycięstwem w całych zmaganiach – patrząc na swoją kategorię wiekową.

W finale kadra Rosji straciła łącznie tylko 25 małych punktów. Rosjanki ograły włoski klub Argentario Volley w setach 25:6, 25:12 i 25:7. To był prawdziwy nokaut. Rosjanki mierzyły się również z takimi drużynami, jak: Oeiras, San Vendemiano i Verband Berlin. Na przestrzeni wszystkich spotkań kadra Rosji U-17 nie straciła choćby seta.

Co ciekawe, w rywalizacji do lat 19 do finału dotarł polski zespół. Budmar AZS Stoelzle Częstochowa nie zdołał jednak sięgnąć po końcowy triumf, przegrywają z solidną, włoską firmą – Itasem Trentino.

Częstochowianie nie mieli jednak powodów do niezadowolenia. To przede wszystkim duże doświadczenie dla klubu spod Jasnej Góry, który w głównej mierze skupia się na szkoleniu młodzieży, w pewnym stopniu nawiązując do dawnych, wielkich czasów AZS Częstochowa – szkolącego największe talenty w Polsce – które stanowiły nie tylko o klubowej, ale też reprezentacyjnej sile.

