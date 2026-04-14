Reprezentacja Polski wraca do gry. Zaczyna się walka o wielkie cele

Tegoroczny sezon w PlusLidze wielkimi krokami zmierza do końca. Aktualnie trwają play-offy, które wyłonią nowego mistrza Polski. W walce o tytuł pozostały już tylko cztery drużyny: PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz Bogdanka LUK Lublin.

Ponadto, stołeczny PGE Projekt Warszawa oraz Jurajscy Rycerze pod wodzą Michała Winiarskiego powalczą w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany w dniach 16-17 maja w Turynie.

To jednak nie oznacza końca siatkarskich emocji. Do gry szykuje się bowiem reprezentacja Polski.

Reprezentacja Polski rusza do gry. Mocny początek sezonu

Podopieczni Nikoli Grbicia zainaugurują sezon kadrowy towarzyskim turniejem z udziałem wymagających rywali. Polacy rozpoczną rywalizację 20 maja starciem z Serbią w Sosnowcu. Następnie przeniosą się do Katowic, gdzie zagrają z Ukrainą (22 maja) i Bułgarią (23 maja). Będzie to pierwszy sprawdzian formy Polaków przed kolejnymi wyzwaniami.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w siatkówce w 2026 roku?

Priorytetem dla kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia są w tym roku mistrzostwa Europy. Turniej odbędzie się w czterech krajach: Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Zwycięstwo oznacza bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie, co tylko podnosi rangę rywalizacji.

Polacy rozegrają w fazie grupowej następujące mecze:

10 września 16:00: Polska – Portugalia

12 września 16:00: Polska – Izrael

13 września 19:00: Polska – Macedonia Północna

15 września 19:00: Polska – Ukraina

16 września 19:00: Polska – Bułgaria

Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Kiedy grają Polacy?

Zanim jednak nadejdzie czas walki o mistrzostwo Europy, biało-czerwoni wystąpią w Lidze Narodów. Rozgrywki rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do początku sierpnia, a ich finał zaplanowano w chińskim Ningbo. Polska przystąpi do zmagań jako obrońca tytułu. W poprzedniej edycji kadra zdominowała fazę finałową, nie tracąc ani jednego seta w decydujących meczach.

Tak przedstawia się tegoroczny terminarz:

na początek reprezentacja Polski zmierzy się w Chinach z:

Kubą (10 czerwca)



Słowenią (11 czerwca)



Japonią (12 czerwca)



Ukrainą (14 czerwca)

w trakcie kolejnego turnieju w Gliwicach rywalami Biało-Czerwonych będą:

Belgia (24 czerwca)



Turcja (25 czerwca)



Niemcy (27 czerwca)



Argentyna (28 czerwca)

następnie kadra będzie musiała powalczyć w USA z:

Bułgarią (15 lipca)



Brazylią i Francją (18 lipca)



USA (20 lipca)

Ostatnim testem dla Polaków przed Mistrzostwami Europy będzie XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia 2026 roku w TAURON Arenie Kraków. Tym razem w prestiżowym turnieju towarzyskim siatkarzy nasza reprezentacja powalczy ze Słowenią, USA oraz Francją.

