Reprezentacja Polski wraca do gry. Zaczyna się walka o wielkie cele
Udostępnij1 Skomentuj
Siatkówka

Dodano: 
Tomasz Fornal, Bartosz Kurek oraz Nikola Grbić Źródło: Newspix.pl / Anna Klepaczko
Reprezentacja Polski w siatkówce wraca do gry. Podopieczni Nikoli Grbicia mają przed sobą trudny i wymagający sezon. Oto terminarz naszej kadry.

Tegoroczny sezon w PlusLidze wielkimi krokami zmierza do końca. Aktualnie trwają play-offy, które wyłonią nowego mistrza Polski. W walce o tytuł pozostały już tylko cztery drużyny: PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz Bogdanka LUK Lublin.

Ponadto, stołeczny PGE Projekt Warszawa oraz Jurajscy Rycerze pod wodzą Michała Winiarskiego powalczą w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany w dniach 16-17 maja w Turynie.

To jednak nie oznacza końca siatkarskich emocji. Do gry szykuje się bowiem reprezentacja Polski.

Reprezentacja Polski rusza do gry. Mocny początek sezonu

Podopieczni Nikoli Grbicia zainaugurują sezon kadrowy towarzyskim turniejem z udziałem wymagających rywali. Polacy rozpoczną rywalizację 20 maja starciem z Serbią w Sosnowcu. Następnie przeniosą się do Katowic, gdzie zagrają z Ukrainą (22 maja)Bułgarią (23 maja). Będzie to pierwszy sprawdzian formy Polaków przed kolejnymi wyzwaniami.

twitter

Kiedy mecze reprezentacji Polski w siatkówce w 2026 roku?

Priorytetem dla kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia są w tym roku mistrzostwa Europy. Turniej odbędzie się w czterech krajach: Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Zwycięstwo oznacza bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie, co tylko podnosi rangę rywalizacji.

Polacy rozegrają w fazie grupowej następujące mecze:

  • 10 września 16:00: Polska – Portugalia
  • 12 września 16:00: Polska – Izrael
  • 13 września 19:00: Polska – Macedonia Północna
  • 15 września 19:00: Polska – Ukraina
  • 16 września 19:00: Polska – Bułgaria

Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Kiedy grają Polacy?

Zanim jednak nadejdzie czas walki o mistrzostwo Europy, biało-czerwoni wystąpią w Lidze Narodów. Rozgrywki rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do początku sierpnia, a ich finał zaplanowano w chińskim Ningbo. Polska przystąpi do zmagań jako obrońca tytułu. W poprzedniej edycji kadra zdominowała fazę finałową, nie tracąc ani jednego seta w decydujących meczach.

Tak przedstawia się tegoroczny terminarz:

  • na początek reprezentacja Polski zmierzy się w Chinach z:
    • Kubą (10 czerwca)
    • Słowenią (11 czerwca)
    • Japonią (12 czerwca)
    • Ukrainą (14 czerwca)
  • w trakcie kolejnego turnieju w Gliwicach rywalami Biało-Czerwonych będą:
    • Belgia (24 czerwca)
    • Turcja (25 czerwca)
    • Niemcy (27 czerwca)
    • Argentyna (28 czerwca)
  • następnie kadra będzie musiała powalczyć w USA z:
    • Bułgarią (15 lipca)
    • Brazylią i Francją (18 lipca)
    • USA (20 lipca)

Ostatnim testem dla Polaków przed Mistrzostwami Europy będzie XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia 2026 roku w TAURON Arenie Kraków. Tym razem w prestiżowym turnieju towarzyskim siatkarzy nasza reprezentacja powalczy ze Słowenią, USA oraz Francją.

Czytaj też:
Ekspert wskazał następcę Bartosza Kurka. Widziałby go w kadrze Nikoli GrbiciaCzytaj też:
Kamil Semeniuk czaruje we Włoszech. Polakiem trzeba się zachwycać!

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl