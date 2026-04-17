Bartosz Kurek wymownie o swojej nieobecności w kadrze. Krótki wpis legendy

O nieobecności niezwykle doświadczonego atakującego w reprezentacji mówiło się w kuluarach już od pewnego czasu. Bartosz Kurek po krótkim, jednosezonowym powrocie do PlusLigi – do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – ponownie znalazł swoje miejsce w Japonii.

„Kuraś”, który pod koniec sierpnia b.r. skończy 38 lat, jest siatkarzem Tokyo Great Bears. Radząc sobie na japońskich boiskach całkiem nieźle. Jak jednak stwierdził w rozmowie z Nikolą Grbiciem, nie jest to wystarczający poziom, żeby podjąć reprezentacyjne rękawice.

Bartosz Kurek z wymownym wpisem. Kapitana nie będzie w kadrze Polski

O tym, że „Kuraś” nie znajdzie się wśród powołanych do szerokiego składu najważniejszej siatkarskiej drużyny w kraju, przekonaliśmy się w czwartek (tj. 16 kwietnia), kiedy karty zostały odkryte przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Głos zabrał również sam trener Grbić. Pojawiały się bowiem pytania dotyczące tego, czy sezon 2026 i brak Kurka, to jednorazowa historia, czy spodziewać się… definitywnego rozbratu atakującego z narodowymi barwami.

Serb wyjaśnił jednak, że „Kuraś” nie ma zamkniętych drzwi do reprezentacji. Ani ze strony samego selekcjonera, jak i sam nie złożył żadnej deklaracji w tym temacie.

twitter

A co na to sam Kurek? Krótko, celnie, w swoim stylu.

– Nowe profilowe. Do poprzedniego może jeszcze kiedyś wrócę. Powodzenia Panowie – napisał w podpisie do zdjęcia na Instagramie legendarny siatkarz.

instagram

Wiadomo już, że kapitanem drużyny pod nieobecność Kurka, zostanie Aleksander Śliwka.

Sezon reprezentacyjny polscy siatkarze rozpoczną już pod koniec maja, Odbędzie się turniej towarzyski, który zostanie rozegrany – najpierw w sosnowieckiej ArcelorMittal Park Arenie (20 maja) – a następnie w katowickim Spodku (22-23 maja). Oprócz Polski, w grze będzie można zobaczyć kadry Bułgarii, Serbii oraz Ukrainy.

Najważniejszą imprezą sezonu 2026 będą mistrzostwa Europy. 34. edycja ME siatkarzy odbędzie się w dniach 9-26 września. Oprócz walki o medale ważną informacją jest kwestia zmiany systemu kwalifikacji olimpijskiej. Co to oznacza w praktyce? Jednym z etapów są właśnie mistrzostwa kontynentalne. FIVB podjęła decyzję, że triumfatorzy turniejów z Azji, Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej – zapewnią sobie bezpośredni awans na turniej olimpijski. Tym samym „rozdanych” zostanie 5 z 12 przepustek na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

