Finałowa bitwa w PlusLidze! Znamy dokładne terminy starcia gigantów

Lublin czy Zawiercie? Antiga czy Winiarski? Leon czy Kwolek? Komenda czy Tavares?
Pewnie jeszcze kilka takich pytań można jeszcze zadać, ale najistotniejsze wydaje się być to, że w grze o złoto PlusLigi ponownie zmierzą się dwie bardzo mocne drużyny – Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie.
PlusLiga: Gdzie i kiedy oglądać mecze finałowe? Oto dokładny terminarz!
W poprzednim sezonie (tj. 2024/25) mistrzami Polski zostali siatkarze z Lublina. To był ogromny sukces dla klubu, który sięgnął tym samym po pierwsze mistrzostwo w swojej historii. Ściągnięcie takiego asa, jakim był i jest Wilfredo Leon, okazało się być strzałem w dziesiątkę. Co więcej, reprezentant Polski również w obecnym sezonie błyszczy na parkietach PlusLigi. A jego świetna dyspozycja mocno przyczyniła się do wyeliminowania w półfinale PGE Projektu Warszawa.
Zawiercianie na swój tytuł mistrzowski w PlusLidze nadal czekają. Dwa ostatnie sezony to dwukrotne miejsca numer 2 w kraju. Srebro w kampanii 2023/24 to porażka w finałowym graniu z JSW Jastrzębskim Węglem. Sezon później lepsza okazała się za to Bogdanka LUK, która wykorzystała każdą, nawet najmniejszą słabość w szeregach drużyny z Zawiercia. Choć Jurajskich Rycerzy nie ma co tłumaczyć, bo wydaje się, że Bogdanka LUK miała wówczas taką moc, że pokonałaby właściwie każdego, kto pojawiłby się w finałowej rywalizacji.
Teraz lubelska drużyna, choć jest mistrzem Polski, z pewnością musi z jeszcze większym respektem spoglądać w stronę zespołu trenera Michała Winiarskiego. Jurajscy Rycerze wyraźnie wygrali fazę zasadniczą, dodatkowo najgorsze – chyba mają już za sobą, wspominając kryzys na przełomie roku kalendarzowego – więc to może być naprawdę pasjonująca rywalizacja.
Ze względu na to, że Aluron CMC wygrał fazę zasadniczą, będzie w uprzywilejowanym położeniu w grze o złoto. W poprzednim sezonie skończyło się na wygranej 3:1. Bogdanka LUK zaczęła od wyjazdowego 3:0, poprawiła 3:0 u siebie, następnie zawiercianie zwyciężyli w Sosnowcu (gdzie grają w roli gospodarza) 3:1, ale egzekucja po prostu została przeciągnięta i w Lublinie zakończyło się na kolejnym, trzecim w serii finałowej wyniku 3:0.
Identycznie jak przed rokiem, Jurajscy Rycerze zaczną od meczu u siebie. A rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych meczów, z ostatecznym – piątym (w razie wyniku 2:2 w serii) – ponownie na terenie Aluronu CMC Warty Zawiercie.
Warto dodać, że w fazie zasadniczej Zawiercianie dwukrotnie wygrali, 3:2 u siebie oraz 3:0 na wyjeździe.
Terminarz finału PlusLigi sezonu 2025/26
25 kwietnia, sobota (g. 14:45), Aluron CMC Warta Zawiecie – Bogdanka LUK Lublin
29 kwietnia, środa (17:30), Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie
2 maja, sobota (14:45), Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin
ew. 6 maja, środa (20:00), Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie
ew. 9 maja, sobota (godzina nieznana), Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin
Wszystkie mecze będą pokazywane na antenie Polsatu Sport 1 oraz internetowo, gdzie można skorzystać choćby z platformy Polsat Box Go.
W meczu o brązowe medale PlusLigi zmierzą się za to PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów.
Czytaj też:
Nikola Grbić ujawnił plany na przyszłość. Co z pracą w reprezentacji Polski?Czytaj też:
Bartosz Kurek wymownie o swojej nieobecności w kadrze. Krótki wpis legendy