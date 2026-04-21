Michał Kubiak tymi słowami o Rosjanach wywoła burzę. Polak nie gryzł się w język

Były kapitan reprezentacji Polski ma w swoim dorobku mnóstwo sukcesów sportowych, które tak właściwie trudno jest zebrać – tu i teraz – aby nie pominąć któregoś, który był istotny w danym okresie.

Nie ulega wątpliwości, że na czele można postawić – z perspektywy kibiców reprezentacji Polski siatkarzy – dwukrotne sięgnięcie po mistrzostwo świata, w 2014 i 2018 roku.

Michał Kubiak chce powrotu Rosjan do sportu. Szokujące słowa siatkarza

Co ciekawe, choć Kubiak był do końca 2021 roku czynnym reprezentantem Polski, przyjmujący od dawna nie był widziany na polskich boiskach ligowych. Ostatnim klubem, w którym występował „Kubi” był Jastrzębski Węgiel. Kubiak grał dla śląskiego zespołu w latach 2011-14.

Następnie siatkarz obrał kierunek na zagraniczne granie, poczynając od ligi tureckiej, ażeby na wiele lat wylądować w Azji. Najdłużej Kubiak reprezentował barwy japońskiego Panasonic Panthers, w latach 2016-23.

W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście „W cieniu sportu”, na kanale „Przeglądu Sportowego” i Onetu na YouTube, doświadczony siatkarz zabrał głos w wielu sprawach. Jedną z takowych była opinia dotycząca nadchodzącego – przynajmniej zdaniem nieoficjalnych informacji wypływających ze świata siatkówki – powrotu do seniorskiego grania Rosji i Białorusi.

Co ciekawe, Kubiak chciałby powrotu tych nacji do międzynarodowej rywalizacji.

– To jest trudny temat. To jest temat, który na pewno elektryzuje wszystkich. Łatwo jest siedzieć w domu i powiedzieć: Nie, wyrzućmy ich! Tylko odwróćmy sytuację. Gdybyśmy to my byli. Ja bym na przykład nie chciał, żeby z powodu czyjejś politycznej decyzji, zabrano mi pięć lat uprawiania sportu na najwyższym poziomie. Dlaczego ja mam ponosić odpowiedzialność, jako sportowiec, za decyzję polityków? Dlaczego ktoś zakazuje mi wykonywać moją pracę? Czym są winni sportowcy, którzy reprezentują dany kraj? Czym jest winien sportowiec, który chce się mierzyć z najlepszymi na igrzyskach, na mistrzostwach świata… Zobacz, ilu tych ludzi straciło możliwość spełnienia marzeń, siebie jako sportowca, jako człowieka […] Ja bym chciał, żeby oni wrócili, jako sportowcy. Nie jako naród, kraj pod banderą Putina. Nie wnikam w to. Ja bym chciał, żeby oni, jako sportowcy i jeden z krajów z najlepszą drużyną siatkarską, wrócił do rozgrywek międzynarodowych. Bo bez nich czegoś mi brakuje – przyznał były kapitan polskiej kadry.

Jak wiadomo, Rosja i Białoruś nie uczestniczą w rozgrywkach siatkarskich w międzynarodowym wydaniu ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie.

