Gwiazda reprezentacji Polski kończy karierę! Poruszające pożegnanie

Warto dodać, że w rozmowie na łamach WPROST, w grudniu 2025 roku, siatkarka sugerowała, że kampania 2025/26 może być ostatnią w jej zawodowej karierze.

– Nie chcę niczego tu i teraz ogłaszać, składać jakichś konkretnych deklaracji. Ale na pewno myślę o tym, co będzie w niedalekiej przyszłości. I niekoniecznie to będzie życie kręcące się wokół sportu. Raczej zdecydowanie bez niego – mówiła Korneluk.

Teraz już wiadomo, że przyszedł ten moment, żeby rzeczywiście powiedzieć: Koniec.

A tak właściwie: Dziękuję! – spoglądając na treść wpisu samej zainteresowanej.

Agnieszka Korneluk zakończyła karierę! Wymowny wpis na Instagramie

Siatkarka zamieściła długi wpis w mediach społecznościowych, informując o swoim zakończeniu sportowej kariery.

Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi... a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy.

Ale to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji. Właśnie takie doznania dawał mi ten piękny zespołowy sport i właśnie takie chciałam dawać kibicom, chociaż ten, kto mnie zna, nie raz widział też łzy i złość... Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam.

Dziękuję Rodzinie, która znosiła te lata rozłąki i zawsze mi kibicowała. Dziękuję przyjaciółkom i przyjaciołom, którzy dzięki siatkówce pojawili się w moim życiu i zostali na zawsze. Dziękuję ludziom, których spotkałam na swojej siatkarskiej drodze i którzy pomogli mi w rozwoju. Tym, którzy nie pomogli, tylko krytykowali i łatwo oceniali, chociaż nie znali, też dziękuję, dzięki Wam stałam się jeszcze silniejsza. Dziękuję koleżankom, trenerom, sztabom szkoleniowym, prezesom. To ludzie tworzą zespoły, sukcesy, emocje – to w siatkówce było najpiękniejsze. Kibice, bez Was nie byłoby nas- sportowców. Tworzyliście niesamowitą atmosferę, zawsze miałam ciarki, gdy wspólnie śpiewaliśmy hymn. Dziękuję za wsparcie, okrzyki, wspólne zwycięstwa i porażki.

Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam w tych trudniejszych i tych dobrych momentach. Zawsze reprezentowanie Polski było dla mnie ogromną dumą. Teraz pragnę innej miłości, jeszcze większej, spełniania ogromnych, życiowych marzeń (Nie jestem w ciąży Pani Ewo M.).

Boże, dziękuję! Bez Ciebie nie byłabym tą samą osobą i siatkarką. Dziękuję za te wszystkie lata bez kontuzji, za grę z wiarą i nadzieją. Dziękuję, że czuwasz i wskazujesz mi to, co najważniejsze.

Korneluk (wcześniej znana pod panieńskim nazwiskiem Kąkolewska) na dużej, siatkarskiej scenie zaczęła funkcjonować w 2013 roku. Jej pierwszym seniorskim klubem, w którym zadebiutowała w krajowej elicie, był Impel Wrocław. Pochodząca z Poznania siatkarka od początku imponowała świetnymi warunkami fizycznymi, mając 200 cm wzrostu.

W swojej karierze Korneluk poza wrocławskim klubem, występowała również w: Grot Budowlanych Łódź, włoskich Pomi Casalmaggiore i Savino Del Bene Scandicci, Grupie Azoty Chemiku Police oraz KS DevelopRes Rzeszów. Ostatni sezon siatkarka spędziła w tureckim Fenerbahce Stambuł.

W reprezentacji Polski środkowa występowała od 2012 roku. W ostatnich latach była kapitanką drużyny i – nie ma co ukrywać – jedną z liderek drużyny narodowej. Dla zespołu trenera Stefano Lavariniego z pewnością będzie to spora strata.

