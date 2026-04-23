Zamieszanie wokół powołań do reprezentacji Polski. Selekcjoner ujawnił prawdę

Równo tydzień po tym, jak trener Nikola Grbić oficjalnie ujawnił, kto znajdzie się w szerokim składzie reprezentacji Polski siatkarzy, przyszedł czas na żeńską kadrę. Trzeba przyznać, że Stefano Lavarini z pewnością miał dużo trudniejsze zadanie aniżeli Serb.

Oto skład reprezentacji Polski siatkarek. Taki będzie sezon 2026

Większa trudność wynikała z kilku kwestii. Przede wszystkim z reprezentacją Polski, z różnych względów, pożegnało się kilka zawodniczek. To najgłośniejsze rozstanie ostatnich dni, to definitywny koniec kariery siatkarskiej, który ogłosiła Agnieszka Korneluk. Czyli jedna z liderek drużyny, będąca zresztą kapitanką reprezentacji Polski.

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował listę powołanych, okraszając wybory trenera Lavariniego komentarzem samego zainteresowanego. Co ciekawe, Włoch opowiedział nie tylko o planach drużyny, ale również o tym, dlaczego niektórych zawodniczek zabrakło wśród powołanych.

Nie zabrakło szczerych słów ze strony selekcjonera, chwilami nawet dosyć gorzkich.

– Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach. Nie lubię wchodzić w szczegóły dotyczące powodów, dla których zawodniczki nie przyjmują powołań do reprezentacji. Po pierwsze dlatego, że uważam za uczciwe, aby pewne powody czy rozmowy pozostały między mną a zawodniczkami ze względu na ich prywatność, a także dlatego, że nie chcę podsycać kontrowersji. To jest zasadniczy powód – przyznał Lavarini w treści, która widnieje na oficjalnej stronie PZPS.

Sam fakt, że Lavarini wyjaśnia od A do Z, na czym polega problem w niektórych przypadkach, również jest dosyć wymowny. Wydaje się, że z niektórymi reprezentantkami włoskiemu trenerowi może nie być po drodze.

Dodatkowo pojawiają się zarzuty związane z dosyć wąskimi wyborami, jeśli można to określić w ten sposób, biorąc pod uwagę oficjalne mecze kadry. Nawet gdy nazwisk powołanych jest sporo, to w rozgrywkach wiele zawodniczek pozostaje bez gry.

Rzecz jasna – takie prawo selekcjonera – bo jest przecież rozliczany za wyniki, które osiąga reprezentacja Polski. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że lista nieobecnych siatkarek jest dużo dłuższa niż w przypadku tych, których – analogicznie – nie powołał, bądź z których nie mógł skorzystać, trener Nikola Grbić.

– Chciałbym jednak po raz kolejny przedstawić swój punkt widzenia, ponieważ odkąd tu przyszedłem, staram się zaszczepić pewną kulturę i w tej kwestii nie zmienię zdania. Cieszę się również, że w ostatnich dniach w słowach Nikoli Grbicia odnalazłem idee bardzo zbieżne z moimi. Oczywiście każda zawodniczka ma prawo odpowiedzieć na powołanie do kadry pozytywnie lub nie, ale kiedy odpowiadasz pozytywnie, jesteś dostępna zawsze. Nie możesz przyjść do reprezentacji i wybierać sobie dostępności na jeden turniej, jedno zgrupowanie, jeden moment czy jedną rolę, moim zdaniem powinnaś być dostępna dla tego, czego reprezentacja od Ciebie potrzebuje. Oczywiście często istnieją poważne, ważne i znaczące powody, dla których w danym sezonie czy momencie nie można przyjąć powołania, ale naturalnie waga tych powodów może wpłynąć na to, jak dana osoba będzie postrzegana w przyszłości. To działo się już w ubiegłych latach i tak będzie zawsze – uzupełnił Lavarini, wskazując również podobne spojrzenie na drużynę narodową, jak w przypadku serbskiego trenera Polaków.

Na liście powołanych nie ma m.in. Julii Nowickiej, Olivii Różański, Weroniki Centki, Joanny Lelonkiewicz, Zuzanny Góreckiej i Dominiki Pierzchały.

Pierwsze zgrupowanie kadry siatkarek w sezonie 2026 rozpocznie się 4 maja w Wałczu.

Kolejnym etapem będzie turniej towarzyski we Włoszech, który odbędzie się w dniach 22-24 maja. Po nim reprezentacja Polski uda się na pierwszy tydzień Siatkarskiej Ligi Narodów, który rozegra w Chinach.

