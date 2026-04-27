Marcin Janusz ogolony, złoto dla wojowników Cancer Fighters. Siatkarze nie zawiedli

Dlaczego akurat o siatkarzach? Trudno byłoby bowiem zebrać w jednym miejscu wszystkich tych i wszystkie te, ze świata sportu, którzy dołączyli i dołączyły do przepięknej akcji. To naprawdę było prawdziwy odzew setek tysięcy serc, a może nawet i więcej, skoro całościowo zebraną kwotę można liczyć w milionach.

A licznik wybił ponad 250 mln zebranych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

Marcin Janusz i Damian Wojtaszek bez włosów. Złoto od Kamila Semeniuka

Przypomnijmy, że youtuber Łatwogang zadeklarował, że przez dziewięć dni będzie słuchał utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, w trakcie streama na żywo, za pośrednictwem swojego – bardzo popularnego – kanału na YT.

Fundacja Cancer Fighters z Bedoesem 2115 i Mają Mecan stworzyli za to wyjątkowy utwór muzyczny, który stał się swoistą odpowiedzią na chorobę. W tym szczególnym przypadku mowa o chorobie nowotworowej.

Informowaliśmy na łamach WPROST o wsparciu ze strony m.in. Roberta Lewandowskiego (oraz Anny i późniejszej wpłaty w wysokości miliona złotych), pogodzeniu się Mateusza Ponitki i Marcina Gortata. Wreszcie Wojciech Szczęsny i jego deklaracja m.in. zaangażowania Lamine Yamala, czyli gwiazdy FC Barcelony, w całą akcję – symbolicznym filmikiem.

Z której zresztą bramkarz mistrzów Hiszpanii wywiązał się w swoim stylu.

Nie zabrakło również znanych siatkarzy, dołączających do akcji. Tuż po spotkaniu finałowym PlusLigi mistrzowie Polski Bogdanka LUK Lublin – w osobach Wilfredo Leona i Marcina Komendy – wsparła akcję. Co ciekawe, w trakcie spotkania o złoto rozgrywanego w Zawierciu, gospodarze – Aluron CMC Warta Zawiercie – na ekranach telebimów w hali, pokazywała… stream Łatwoganga.

Akcję wsparli również niegrający akurat wówczas, ale obserwujący całość, Marcin Janusz (w towarzystwie Wiktora Nowaka, również rozgrywającego Asseco Resovii Rzeszów) i Damian Wojtaszek (kapitan PGE Projektu Warszawa). Byli reprezentaci Polski pokazali w mediach społecznościowych, jak w błyskawicznym tempie… zmienili swoje fryzury.

Dodatkowo mocno zachęcając do wspierania akcji pomocy.

Kamil Semeniuk postanowił za to przekazać na licytację swój złoty medal VNL zdobyty wraz z reprezentacją Polski w 2025 roku. To również spory gest, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięcia, którego dokonał zespół trenera Nikoli Grbicia.

Medal został wylicytowany ostatecznie za ponad 16 tysięcy złotych.

Tomasz Fornal poinformował za to, że będzie w trakcie tegorocznych mistrzostw Europy prezentować szczególną fryzurę, przypominającą o tym, żeby nie tylko w ciągu kilku dni, ale nawet po pewnym czasie (turniej w dniach 9-26 września) wspierać podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Po bokach swojej fryzury siatkarz zafarbuje sobie skrót hasła nawiązującego do walki z nowotworami „JR”.

Natomiast Dawid Konarski, również były reprezentant Polski, oddał na licytację koszulkę… Cristiano Ronaldo z autografem. Tak się bowiem składa, że siatkarz od kilku lat występuje w bardziej egzotycznych rejonach siatkarskiego świata. I właśnie przy okazji jeżdżenia po świecie, zdobył tak szczególną pamiątkę, którą przekazał na licytację. Koszulka została wylicytowana za grubo ponad 10 tysięcy złotych, a Konarski dodatkowo... ogolił głowę.

Czym dokładnie zajmuje się fundacja Cancer Fighters? Oddajmy głos samym twórcom i opisowi, dostępnemu na oficjalnej stronie internetowej.

Cancer Fighters to fundacja dla osób chorych na raka. Niesiemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z całej Polski. Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych – bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie. Team Cancer Fighters to nie tylko pracownicy i wolontariusze fundacji. To przede wszystkim pacjenci i ich najbliżsi, którzy informują nas o swoich potrzebach, partnerzy i przyjaciele Fundacji, którzy swoim zaangażowaniem umożliwiają chorym powrót do zdrowia. Razem łączymy siły, by każdy, kto usłyszy trudną diagnozę, wiedział, że może liczyć na realne wsparcie.

Czytaj też:

Krok od spełnienia wielkich marzeń. Klub Wilfredo Leona wyeliminowany!Czytaj też:

Łatwogang z apelem tuż przed końcem transmisji. Jest reakcja Czarzastego