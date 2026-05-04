Zabawny wpis Tomasza Fornala o maturach. Znany siatkarz pokazał rozmowę

W poniedziałek (tj. 4 maja) oficjalnie rozpoczęła się seria egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Edukacyjna oszacowała, że w 2026 r. do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 345 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ogólna liczba piszących będzie jednak wyższa, bo swoich sił będą próbować także osoby, które w poprzednich latach albo nie przystąpiły do egzaminu, albo oblały.

Wśród tych, którzy podeszli do egzaminu dojrzałości, nie brakuje rzecz jasna, postaci związanych ze światem sportu. Na łamach WPROST opisaliśmy m.in. przypadek Oskara Pietuszewskiego. Czyli piłkarza reprezentacji Polski oraz FC Porto, który na matury przyleciał specjalnie z Portugalii do Polski, konkretniej do Białegostoku.

Tomasz Fornal zabawnie o maturach. Siatkarz pokazał rozmowę z mamą!

Maturalny czas zdecydowanie za sobą ma już Tomasz Fornal. Gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy właśnie kończy swój sezon klubowy w Turcji. Fornal zdobył potrójną koronę – Superpuchar, Puchar Turcji oraz mistrzostwo kraju.

Do wygrania Fornalowi pozostała już „tylko” Liga Mistrzów. Jego zespół, tj. Ziraat Bankkart Ankara, zagra w połowie maja w turnieju Final Four. Co ciekawe, rywalem tureckiego giganta będzie polska drużyna – PGE Projekt Warszawa.

Fornal, korzystając z chwili przerwy bez oficjalnych meczów, skomentował w swoim stylu to, czym od startu maja żyje spora część kraju. Mianowicie mowa o maturach. Tak się składa, że matka Fornala jest nauczycielką. Przyjmujący zahaczył zatem, w swoim stylu, wątek maturalny – dopytując, czy przedstawicielka tzw. grona pedagogicznego... pozwalała ściągać.

Jak można było przewidzieć, nie było taryfy ulgowej czy szans na tzw. dodatkowe wsparcie. Wszystko przebiegło zgodnie z przepisami.

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

