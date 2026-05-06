Wielka gwiazda siatkówki oficjalnie pożegnana. Jest żywą legendą

Robertlandy Simon to postać, której kibicom siatkówki, właściwie na całym świecie, nie trzeba specjalnie przedstawiać. Kubańczyk nawet mimo upływających lat, nadal jest uważany za jednego z najlepszych w swoim fachu. Trudno się zatem dziwić, że środkowy nadal utrzymuje się na boiskach wymagającej ligi włoskiej.

Robertlandy Simon zmienia klub! Czy gwiazda siatkówki trafi do Polski?

Zawodnik z rocznika 1987 w swoim ostatnim sezonie występów w szeregach Gas Sales Bluenergy Piacenzy sięgnął po cenne trofeum w postaci zwycięstwa w Pucharze CEV. Kubańczyk rozpoczął swoją przygodę z Piacenzą w 2022 roku. Wcześniej jego klubem, również we Włoszech, było Cucine Lube Civitanova. W szeregach tego zespołu Simon sięgnął po najważniejsze trofeum w klubowej siatkówce na Starym Kontynencie, mianowicie zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Gdzie Simon zagra w sezonie 2026/27? Niestety, nie będą to rozgrywki PlusLigi. A szkoda, bo wydaje się, że ściągnięcie takiego gracza do Polski – byłoby naprawdę dużym wzmocnieniem – nie tylko sportowym, ale też marketingowym. Człowiek, który pamięta czasy występów w reprezentacji Kuby z Wilfredo Leonem, barwna postać, ale przede wszystkim – wielki siatkarz. Choć z drugiej strony patrząc, wybór Simona z perspektywy momentu jego bogatej kariery, wydaje się całkiem naturalny.

W sezonie 2026/27 środkowy nadal będzie występował w lidze włoskiej. Tym razem wybór padł jednak na Allianz Milano. Co ciekawe, z Mediolanu do PlusLigi przenosi się za to trener zespołu Robert Piazza. Włoski szkoleniowiec będzie kierował PGE Projektem Warszawa. Simon w szeregach Allianz Milano powinien nadal być jednym z czołowych graczy, zarówno samego zespołu, jak i ważną postacią całej ligi włoskiej.

Następcą Kubańczyka w szeregach Piacenzy będzie za to Merrick McHenry. Środkowy ze Stanów Zjednoczonych, który w październiku 2026 roku skończy 26 lat. Jak zatem widać, w przypadku Piacenzy – postanowiono odmłodzić nieco środek siatki.

