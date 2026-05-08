Nikola Grbić wybrał „nowego” Bartosza Kurka. Padła mocna deklaracja!

W ostatnich tygodniach na łamach WPROST pisaliśmy sporo o tym, jaki kierunek ma obrać siatkarska reprezentacja Polski. Odkąd trener Nikola Grbić powołał szeroki skład na sezon 2026 – w połowie kwietnia – trwa układanie elementów nowego zestawienia zespołu, który ma walczyć m.in. o obronę tytułu mistrza Europy.

Ważna decyzja Nikoli Grbicia. Trener reprezentacji wskazał nazwisko!

Jednym z ciekawych „znaków zapytania” jest pozycja atakującego, biorąc pod uwagę nieobecność Bartosza Kurka. Dotychczasowy kapitan reprezentacji, po rozmowie z trenerem Grbiciem, zdecydował o opuszczeniu sezonu 2026 w drużynie narodowej.

Kapitańskie obowiązki za Kurka przejmie Aleksander Śliwka. A co z pozycją w zespole, już konkretniej, na boisku? Słuchając słów selekcjonera Polaków, wyżej użyte cudzysłowie przy określeniu – znaki zapytania – nie jest przypadkowe.

Wydaje się, że numerem 1 na ataku będzie Bartłomiej Bołądź. Czyli siatkarz, który w ostatnich tygodniach wygląda bardzo dobrze w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie. Wicemistrz olimpijski z IO 2024 został zresztą wyróżniony nagrodą MVP za spotkanie z ostatniej środy (tj. 6 maja), kiedy to Jurajscy Rycerze wyszarpali wynik 3:1 z terenu mistrzów Polski.

Właśnie po tym spotkaniu głos zabrał selekcjoner.

– Bołądź jest pierwszym atakującym w mojej hierarchii. Super, by został na tym poziomie, na jakim gra teraz. Każdy z zawodników potrzebuje jednak trochę przerwy. Liga jest trudna, Zawiercie, Lublin, Rzeszów, Warszawa, które cały czas grają, mają małe kontuzje, muszą mieć odpoczynek. Myślę, że kiedy będzie trzeba, wszyscy będą gotowi – przyznał Grbić po czwartym meczu finałowym PlusLigi.

Dodajmy, że jeszcze w połowie kwietnia – właśnie przy informacji związanej z powołaniami do reprezentacji – Grbić przychylał się bardziej w stronę Kewina Sasaka. Atakujący Bogdanki LUK Lublin ma jednak swoje problemy i choć uniknął poważnego zabiegu, jego powrót po kontuzji wydłużył się.

Pod nieobecność Sasaka numerem 1 w zespole z Lublina został Mateusz Malinowski. W takim zderzeniu – rezerwowy Sasak kontra podstawowy i błyszczący Bołądź – zmiana stanowiska ze strony Grbicia, wydaje się być w pełni zrozumiała.

Sezon reprezentacyjny polscy siatkarze rozpoczną już pod koniec maja, Odbędzie się turniej towarzyski, który zostanie rozegrany – najpierw w sosnowieckiej ArcelorMittal Park Arenie (20 maja) – a następnie w katowickim Spodku (22-23 maja). Oprócz Polski, w grze będzie można zobaczyć kadry Bułgarii, Serbii oraz Ukrainy.

