Wzruszające pożegnanie z Polską. To był jeden z ulubieńców kibiców

Oprócz pozytywnego podejścia należy jednak przede wszystkim podkreślić klasę sportową siatkarza. Erik Shoji od lat uchodzi za jednego z najlepszych libero na świecie. Amerykanin potwierdzał to również w Polsce, w głównej mierze grając w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z polskim klubem sięgnął zresztą po dwa tytuły Ligi Mistrzów, w 2022 i 2023 roku. A w szeregach ZAKSY zastąpił etatowego kadrowicza – Pawła Zatorskiego.

Obaj panowie spotkali się zresztą w minionym sezonie (2025/26) w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Trzeba jednak przyznać, że ani dla jednego, ani drugiego – nie był to udany sportowo czas.

Erik Shoji pożegnał się z Polską! Ważna postać PlusLigi wyjeżdża

Co ciekawe, jego brat Kawika również miał okazję grać w PlusLidze, a obaj bracia Shoji zaliczyli swój… ostatni okres gry w Polsce w barwach Asseco Resovii. Różnica jest jednak taka, że Erik do stolicy Podkarpacia trafił na koniec, po świetnym okresie w Kędzierzynie-Koźlu, a jego brat grał w polskich realiach tylko w rzeszowskim klubie.

Dodajmy, że Kawika Shoji zakończył karierę we wrześniu 2022 roku. Erik jest dwa lata młodszy (rocznik 1989) od swojego brata, a w nowym sezonie ma występować na niemieckich boiskach. Libero zamieścił w mediach społecznościowych poruszający filmik, dziękując Polsce za lata, które spędził właśnie w PlusLidze.

Shoji w czerwcu 2025 roku dokonał coming outu.

– Jestem tutaj, by powiedzieć wam, całemu światu, że jestem queer. To dla mnie przerażające, ale jednocześnie wyzwalające, że jestem wreszcie gotów, by móc o tym powiedzieć. Akceptacja samego siebie zajęła mi dużo czasu – powiedział w specjalnym nagraniu, które pojawiło się na Instagramie.

Siatkarz otrzymał mnóstwo wsparcia i pozytywnych słów. Głos ws. zabrał choćby Bartosz Kurek, który grał wówczas dla ZAKSY, będąc kolegą z zespołu Shojiego.

Największe sportowe sukcesy Amerykanina? Do wspomnianego dubletu w Lidze Mistrzów warto dopisać również mistrzostwo Polski z ZAKSĄ z 2022 roku. Dodatkowo reprezentacyjnie Shoji ma mnóstwo krążków w dorobku. Te najcenniejsze to zapewne medale olimpijskie, dwa razy brązowe – z 2016 i 2024 roku.

Czytaj też:

Nikola Grbić wybrał „nowego” Bartosza Kurka. Padła mocna deklaracja!Czytaj też:

Klub Wilfredo Leona z historycznym medalem. „Wilfredo był i jest taki sam”