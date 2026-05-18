Trzęsienie ziemi w polskim sporcie! Szykuje się gigantyczna zmiana

„Raczej trudno”, bo wiele decyzji często zapada w tzw. kuluarach, z daleka od codzienności, widocznej dla szerszej publiczności. Ta wiadomość wydaje się być jednak o tyle zaskakująca, że mowa o naprawdę solidnej marce.

PlusLiga zniknie ze sportowej mapy? Zaskakujące wieści!

Okazuje się, że już wkrótce może dojść do zmiany sponsora tytularnego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, biorąc pod uwagę rywalizację siatkarzy. PlusLiga ma odjeść do lamusa na rzecz nowego, dużego gracza w sponsorskiej stawce.

Mowa o Polskiej Grupie Energetycznej, czyli podmiocie kontrolowanym przez Skarb Państwa.

„Plus był sponsorem tytularnym siatkarskiej ligi mężczyzn nieprzerwanie od sezonu 2008/2009. Z siatkówką jest związany od 1998 roku. Obecna umowa została parafowana pięć lat temu. Miała obowiązywać aż do 2028 roku […] Z naszych informacji wynika, że wieloletnia współpraca zakończy się przedwcześnie. Nowym, głównym sponsorem tytularnym ligi męskiej ma być PGE. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu szczegóły współpracy zostaną przedstawione na konferencji prasowej” – czytamy na portalu Sportmarketing.pl.

Warto dodać, że mistrzem PlusLigi w sezonie 2025/26 została drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie. Srebro przypadło Bogdance LUK Lublin, a brązowe krążki siatkarzom PGE Projektu Warszawa.

W kontekście sponsora tytularnego klubu ze stolicy oraz powiązania z rzekomym, nowym sponsorem całych rozgrywek, może to być pewnego rodzaju konflikt interesów. Z drugiej jednak strony, warszawski przypadek nie jest jedyny. W samej PlusLidze jest jeszcze PGE GiEK Skra Bełchatów.

Do tego PGE włącza się również do wspierania żeńskiej siatkówki – będąc tytularnym sponsorem mistrzyń Polski, tj. PGE Budowlanych Łódź. W przypadku ligi siatkarek nosi ona jednak nazwę Tauron Ligi.

Czytaj też:

Kamil Semeniuk nie ma sobie równych. Ten wynik przebija wszystko!Czytaj też:

Koszmar pozbawił mistrzów Polski złudzeń. Egzekucja stała się faktem