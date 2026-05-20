Nikola Grbić okroił skład reprezentacji Polski. Oto wybrańcy selekcjonera!

Nowością o tyle, że o decyzjach trenera Stefano Lavariniego można było wyczytać już nieco wcześniej, choćby na łamach WPROST.

W przypadku Nikoli Grbicia, na ostateczne wybory, poczekaliśmy do 20 maja. Komunikat ws. obu reprezentacji pojawił się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Nikola Grbić wybrał reprezentację Polski. Tak wygląda skład na Ligę Narodów

Serbski szkoleniowiec musiał po kilkunastu dniach wspólnej pracy na zgrupowaniu w Spale, skreślić kilku siatkarzy. Wiadomo jednak, że szeroka kadra – powołana w połowie kwietnia b.r. – miała również charakter poglądowy. Trener Grbić chciał się na własne oczy przekonać, jak wygląda kilku siatkarzy, z którymi wcześniej nie miał okazji współpracować.

Ostatecznie trener Polaków wybrał trzydziestkę na rozgrywki VNL. Kogo skreślił względem decyzji podjętych przy ogłaszaniu szerokiego składu na sezon 2026? W zespole na Ligę Narodów zabrakło: Wojciecha Gajka i Dawida Dulskiego wśród atakujących, Michała Grabka i Jakuba Szymańskiego po stronie przyjmujących, Mateusza Nowaka w gronie środkowych, Błażeja Bienia i Sergiusza Serafina wśród rozgrywających oraz Maksyma Kędzierskiego w kontekście libero.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na VNL 2026

Atakujący:

Bartłomiej Bołądź



Bartosz Gomułka



Aliaksei Nasevich



Kewin Sasak



Przyjmujący:

Bartosz Firszt



Tomasz Fornal



Michał Gierżot



Jakub Kiedos



Wilfredo Leon



Mikołaj Sawicki



Kamil Semeniuk



Artur Szalpuk



Aleksander Śliwka



Bartosz Zych

Środkowi:

Mateusz Bieniek



Szymon Jakubiszak



Jakub Kochanowski



Bartłomiej Lemański



Jakub Majchrzak



Adrian Markiewicz



Jakub Nowak



Mateusz Poręba

Rozgrywający:

Marcel Bakaj



Jan Firlej



Marcin Komenda



Jakub Przybyłkowicz

Libero:

Jakub Ciunajtis



Bartosz Fijałek



Maksymilian Granieczny



Jakub Popiwczak



Polacy, którzy w 2025 roku zdobyli złoto VNL, zagrają w trzech turniejach fazy interkontynentalnej: w chińskim Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-26 czerwca) i Chicago (15-19 lipca). Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).