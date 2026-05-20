Nikola Grbić okroił skład reprezentacji Polski. Oto wybrańcy selekcjonera!

Nowością o tyle, że o decyzjach trenera Stefano Lavariniego można było wyczytać już nieco wcześniej, choćby na łamach WPROST.
W przypadku Nikoli Grbicia, na ostateczne wybory, poczekaliśmy do 20 maja. Komunikat ws. obu reprezentacji pojawił się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Nikola Grbić wybrał reprezentację Polski. Tak wygląda skład na Ligę Narodów
Serbski szkoleniowiec musiał po kilkunastu dniach wspólnej pracy na zgrupowaniu w Spale, skreślić kilku siatkarzy. Wiadomo jednak, że szeroka kadra – powołana w połowie kwietnia b.r. – miała również charakter poglądowy. Trener Grbić chciał się na własne oczy przekonać, jak wygląda kilku siatkarzy, z którymi wcześniej nie miał okazji współpracować.
Ostatecznie trener Polaków wybrał trzydziestkę na rozgrywki VNL. Kogo skreślił względem decyzji podjętych przy ogłaszaniu szerokiego składu na sezon 2026? W zespole na Ligę Narodów zabrakło: Wojciecha Gajka i Dawida Dulskiego wśród atakujących, Michała Grabka i Jakuba Szymańskiego po stronie przyjmujących, Mateusza Nowaka w gronie środkowych, Błażeja Bienia i Sergiusza Serafina wśród rozgrywających oraz Maksyma Kędzierskiego w kontekście libero.
Skład reprezentacji Polski siatkarzy na VNL 2026
Atakujący:
Bartłomiej Bołądź
Bartosz Gomułka
Aliaksei Nasevich
Kewin Sasak
Przyjmujący:
Bartosz Firszt
Tomasz Fornal
Michał Gierżot
Jakub Kiedos
Wilfredo Leon
Mikołaj Sawicki
Kamil Semeniuk
Artur Szalpuk
Aleksander Śliwka
- Bartosz Zych
Środkowi:
Mateusz Bieniek
Szymon Jakubiszak
Jakub Kochanowski
Bartłomiej Lemański
Jakub Majchrzak
Adrian Markiewicz
Jakub Nowak
- Mateusz Poręba
Rozgrywający:
Marcel Bakaj
Jan Firlej
Marcin Komenda
- Jakub Przybyłkowicz
Libero:
Jakub Ciunajtis
Bartosz Fijałek
Maksymilian Granieczny
Jakub Popiwczak
Polacy, którzy w 2025 roku zdobyli złoto VNL, zagrają w trzech turniejach fazy interkontynentalnej: w chińskim Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-26 czerwca) i Chicago (15-19 lipca). Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).