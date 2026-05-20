Wilfredo Leon podzielił się wyjątkową wiadomością. Rodzina jest w komplecie!

Wilfredo Leon to jedna z największych gwiazd w PlusLidze. Siatkarz przed startem sezonu 2024/25 trafił do polskich rozgrywek, z miejsca zostając liderem Bogdanki LUK Lublin.

Z lubelskim klubem przyjmujący sięgnął m.in. po mistrzostwo Polski (2025), Puchar Challenge (2025), do tego Superpuchar (2025) i Puchar Polski (2026). Najświeższy sukces to wicemistrzostwo PlusLigi (2026), po przegranej rywalizacji z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że zespół z Lublina musiał sobie radzić w trakcie sezonu z ogromnym problemami kadrowymi – bez porównania z poprzednią, mistrzowską kampanią.

Wilfredo i Małgorzata Leon z cudowną wiadomością! Rodzina jest w komplecie

Zgodnie z przewidywaniami, trener Nikola Grbić umieścił na liście powołanych jednego z najważniejszych reprezentantów Polski ostatnich lat. Razem z kolegami z drużyny narodowej Leon będzie w tym sezonie walczył m.in. o obronę tytułu mistrzów Europy z 2023 roku. Wówczas w finale Polacy ograli Włochów 3:0, dodatkowo na ich terenie, bo mecz odbywał się w Rzymie.

MVP tamtego „złotego starcia” był właśnie Leon.

Zanim jednak obowiązki reprezentacyjne, przyjmujący kadry Polski i Bogdanki LUK Lublin podzielił się radosną nowiną. Właśnie powiększyła się rodzina państwa Leon.

instagram

Dotychczas Wilfredo i Małgorzata mieli trójkę dzieci, dwie córki i syna. Jak widać, właśnie powiększona rodzina, jest już w komplecie.

Siatkarzowi oraz jego małżonce gratulujemy tak radosnej chwili w życiu. Życząc przy tym dużo zdrowia, szczęścia i generalnie – wszelkiej pomyślności dla nowej postaci w rodzinie.

W takich sytuacjach jakiekolwiek sportowe historie schodzą zdecydowanie na dalszy plan. Pozostaje radość i uśmiech z tego, co właśnie wydarzyło się w najważniejszym życiu prywatnym.

Czytaj też:

Klub Wilfredo Leona z historycznym medalem. „Wilfredo był i jest taki sam”Czytaj też:

Michał Kubiak wraca do PlusLigi? To może być bardzo zaskakujący scenariusz