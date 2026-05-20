Polski diament napisał historię! Najmłodszy debiutant w reprezentacji

Trener Nikola Grbić zdecydowanie chce sprawdzić młodych siatkarzy w kontekście nadchodzących lat i przyszłości reprezentacji Polski siatkarzy. Serbski selekcjoner Polaków przekonywał o tym tuż po ogłoszeniu szerokiego składu na sezon 2026, a słowa dotrzymał w kontekście turnieju towarzyskiego Silesia Cup 2026.

Siatkarskie zmagania wystartowały właśnie w Sosnowcu, gdzie w środę (tj. 20 maja) Polska rozegrała swój pierwszy sprawdzian w sezonie. Po drugiej stronie siatki stanęli za to siatkarze reprezentacji Serbii.

Jakub Przybyłkowicz z debiutem! To najmłodszy siatkarz w historii reprezentacji

Jeszcze przed rozpoczęciem sportowej rywalizacji pojawiło się kilka istotnych informacji. Na otwarcie dnia Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał wybór trenera Grbicia, jeśli mowa o składzie na sezon w Lidze Narodów. Kilku siatkarzy musiało zostać skreślonych, żeby utworzyć 30 graczy, którymi w dowolnej konfiguracji będzie mógł rotować trener Polaków.

W gronie wybrańców znalazł się, dosyć zaskakująco, Jakub Przybyłkowicz. Zdecydowanie najmłodszy w gronie powołanych, który swoją szansę na przyjazd na zgrupowanie kadry seniorów otrzymał jeszcze, jako szesnastolatek.

Moment na debiut przyszedł za to już na otwarcie Silesia Cup 2026. Przybyłkowicz został tym samym najmłodszym siatkarzem w dziejach reprezentacji Polski. Jak wyliczył Jakub Balcerzak na portalu X, rozgrywający występujący na co dzień w szeregach pierwszoligowej KS Lechii Tomaszów Mazowiecki, w momencie pojawienia się na boisku w starciu Polska – Serbia, miał dokładnie 17 lat i 13 dni.

twitter

Przybyłkowicz wszedł na tzw. podwójną zmianę, razem z atakującym Dawidem Dulskim. Co istotne, pierwszego seta polscy siatkarze wygrali 25:23. To pierwszy dzień turnieju rozgrywanego na Śląsku. W czwartek rozgrywki mają miejsce w Sosnowcu, a w piątek i sobotę (tj. 22-23 maja) w katowickim Spodku. Oprócz Polaków i Serbów, w Silesia Cup biorą udział Ukraińcy i Bułgarzy.

Czytaj też:

Wilfredo Leon podzielił się wyjątkową wiadomością. Rodzina jest w komplecie!Czytaj też:

Michał Kubiak wraca do PlusLigi? To może być bardzo zaskakujący scenariusz