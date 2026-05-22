Głośne nazwiska zostają w Polsce! Ważny sygnał wysłany z PlusLigi

Przypomnijmy, że częstochowski zespół zaliczył bardzo twarde lądowanie w sezonie 2025/26. Steam Hemarpol Politechnika pożegnał się bowiem z PlusLigą, zajmując ostatnie, 14. miejsce w ligowej tabeli.

Pożegnał się przynajmniej teoretycznie. Jak się bowiem okazało, ze względu na wycofanie się z rozgrywek JSW Jastrzębskiego Węgla, pojawiła się furtka, z której klub spod Jasnej Góry skorzystał. Częstochowianie z pewnością chcą teraz przede wszystkim odbudować morale, a żeby to zrobić, potrzebne będzie nowe oblicze drużyny.

PlusLiga: Jakub Nowak i Jakub Kiedos zostają w Norwidzie Częstochowa

Prezes klubu Łukasz Żygadło z pewnością będzie robił wszystko, żeby sytuacja z poprzedniego sezonu się nie powtórzyła. W Częstochowie rozstano się już z kilkoma znanymi nazwiskami, łącznie można naliczyć ósemkę zawodników z minionej kampanii.

Częstochowę opuścili: Bartłomiej Lipiński, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Patrik Indra, Sebastian Adamczyk, Bartosz Makoś, Samuel Jeanlys oraz Damian Radziwon.

Wiadomo już również, kto w zespole nadal pozostanie. Czterema siatkarzami, którzy nadal będą grać w szeregach Norwida, są: Jakub Kiedos, Daniel Popiela, Jakub Nowak i Tomasz Kowalski. Zwłaszcza w przypadku Kiedosa i Nowaka, można mówić o sporym sukcesie, w końcu to reprezentanci Polski, powołani na sezon 2026 przez trenera Nikolę Grbicia. A takie „kąski” na rynku transferowym, niezależnie od obowiązujących kontraktów, potrafią skusić najmocniejszych w stawce.

Warto przypomnieć, że klub z Częstochowy przeżył ogromną huśtawkę nastrojów na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów. Ten poprzedni, z zupełnie niespodziewaną degradacją, a w jeszcze wcześniejszym (tj. 2024/25)… miejsce w najlepszej ósemce PlusLigi i równie niespodziewana gra w fazie play-off.

Jak będzie w sezonie 2026/27? PlusLiga przyzwyczaiła już do tego, że potrafi zaskakiwać. W Częstochowie nastawiają się jednak zapewne na twardą walkę i odbudowę swojej pozycji, zdecydowanie w innym miejscu niż „czerwona strefa”.

