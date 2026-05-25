Gwiazda reprezentacji Polski podjęła decyzję. To ważne wieści dla kibiców

Martyna Czyrniańska to jedna z tych siatkarek, na której z pewnością teraźniejszość i przyszłość chciałby budować trener reprezentacji Polski Stefano Lavarini. Przyjmująca ma już bowiem bagaż doświadczeń z gry o wysoką stawkę, zwłaszcza w kontekście obowiązków kadrowych, a nadal mowa o zawodniczce z rocznika 2003.

Wiadomo, gdzie dalej będzie grała znana polska siatkarka. Jak się okazuje, Czyrniańska nie ma zamiaru ruszać się z Turcji. Miejscu, które na mapie europejskiej siatkówki, z pewnością jest bardzo wdzięczną przestrzenią dla jej kobiecej odmiany. Co więcej, to właśnie siatkówka kobiet cieszy się w Turcji większym zainteresowaniem i prestiżem, co zresztą widać od lat również w kontekście europejskich pucharów.

Czyrniańska w seniorskiej reprezentacji Polski występuje od 2021 roku. Debiut zanotowała w towarzyskim spotkaniu z Czeszkami. Co do sukcesów, Czyrniańska ma na swoim koncie trzy brązowe medale Ligi Narodów (2023, 2024 i 2025). Choć trzeba przyznać, że kilkukrotnie zawodniczce uciekały ważne imprezy ze względu na problemy zdrowotne.

Przyjmująca pojechała jednak np. na igrzyska olimpijskie w 2024 roku. Tam Polki pojawiły się po raz pierwszy od 2008 roku. Drużyna trenera Lavariniego ostatecznie dotarła do ćwierćfinału, gdzie okazała się wyraźnie słabsza od Stanów Zjednoczonych.

Wracając do klubowej kariery Czyrniańskiej, Polka od 2023 roku występuje w lidze tureckiej. Właśnie wyjaśniło się, że nadal będzie reprezentować barwy Kuzeyboru SK.

Warto dodać, że dla polskich kibiców właśnie ta drużyna może być w sezonie 2026/27 wyjątkowo ciekawa. Obok Czyrniańskiej będzie tam bowiem występować również Julia Szczurowska. Atakująca, która zyskała uznanie w oczach selekcjonera Polek, a w towarzyskim turnieju we Włoszech – gdzie Polki zakończyły na drugim miejscu – miała swoje miejsce w składzie.

Podobnie było zresztą z Czyrniańską, która również miała okazję do zaprezentowania się w ojczyźnie selekcjonera Polek.

