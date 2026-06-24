Turniej Ligi Narodów siatkarzy odwołany? To efekt koszmarnych upałów

Bardzo niepokojące sygnały napłynęły z kraju, który ma u siebie dwukrotnych mistrzów olimpijskich ostatnich lat. Tak się bowiem składa, że na igrzyskach w Tokio (2021) oraz Paryżu (2024), najlepsi byli Francuzi. Trójkolorowi w przypadku tego ostatniego triumfu na wagę złota olimpijskiego, w finale uporali się z Polakami.

Turniej VNL siatkarzy odwołany? Alarmujące wieści ws. upałów w Europie

Niestety, Trójkolorowi mają jednak spory problem niezwiązany ze sferę sportową. Dotyczy to fali upałów, które nadciągnęły na Stary Kontynent. A tak się składa, że we Francji, konkretniej w Orleans, rozpoczyna się turniej interkontynentalny VNL siatkarzy.

Obiekt mający ugościć zmagania... nie posiada jednak klimatyzacji. Co to oznacza w praktyce? Choć gospodarze starają się, jak mogą, to jednak próby zorganizowania prowizorycznego klimatyzowania obiektu, mogą skończyć się katastrofą. Już przed startem rozgrywek siatkarze poszczególnych reprezentacji informowali, że w hali bez klimatyzacji, jest piekielnie gorąco.

A przecież treningi odbywają się bez obecności kibiców... Dopiero w momencie wypełnienia obiektu, sytuacja może być wyjątkowo groźna. Z tego też względu rozważane są różne scenariusze, w mediach społecznościowych pojawiają się nawet sugestie, że należałoby odwołać rozgrywki, dla zdrowia i bezpieczeństwa uczestników. Zarówno tych na boisku, jak i na trybunach.

Warto dodać, że na horyzoncie jest już rywalizacja siatkarzy w Gliwicach. Zaznaczając, że gliwicka PreZero Arena posiada klimatyzację.

To jedyna okazja w sezonie 2026, żeby zobaczyć reprezentację Polski siatkarzy na żywo, w grze o punkty rankingowe (nie liczymy zatem turniejów towarzyskich). Zmagania w PreZero Arenie potrwają od środy do niedzieli (tj. 24-28 czerwca), z dniem przerwy w graniu dla gospodarzy, który wypadnie na piątek.

Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

Gdzie oglądać mecze siatkarzy? Transmisje są dostępne na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

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