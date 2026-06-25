Nie żyje wybitny trener. Zdobył dla Polski mistrzostwo Europy!

Tragiczne wieści przekazała argentyńska federacja siatkarska w czwartkowy (tj. 25 czerwca) wieczór.

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Odejście tak zasłużonego trenera jest ogromną stratą. Argentyńczyk od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą.

Daniel Castellani nie żyje! Szokujące wieści ze świata sportu

Siatkarscy kibice w Polsce kojarzyli Castellaniego przede wszystkim z okresu, kiedy pracował w PlusLidze oraz reprezentacji Polski. Warto jednak podkreślić, że jeszcze w czasach kariery zawodniczej, Argentyńczyk sięgnął po dwa niezwykle cenne, brązowe medale. W 1982 roku stanął na podium MŚ, a sześć lat później (tj. 1988) Argentyna zakończyła turniej olimpijski w Seulu z brązem.

O Castellanim po jego śmierci pisze się wprost – jako o symbolu argentyńskiej siatkówki.

Dodatkowo jako siatkarz Argentyńczyk sięgnął klubowo m.in. po Puchar CEV (1986) w barwach Pallavolo Falconara.

Pochodzący z Buenos Aires Castellani w Polsce pracował w Skrze Bełchatów (2006-09), prowadząc drużynę do trzech tytułów mistrzowskich (2007-09), dwóch Pucharów Polski oraz brązowego medalu w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów (2008).

Etap pracy Castellaniego w reprezentacji Polski był stosunkowo krótki. Zespół prowadził w okresie 2009-10, ale wystarczyło to do ogromnego sukcesu w postaci zdobycia mistrzostwa Europy. Miało to miejsce w 2009 roku, a tytuł wówczas wywalczony, był pierwszym w historii polskich siatkarzy na czempionacie Starego Kontynentu.

Warto dodać, że wiadomość o śmierci Argentyńczyka napłynęła dosłownie kilka minut po zakończeniu meczu w ramach Ligi Narodów, w którym polscy siatkarze rywalizowali z Turcją. Polska po thrillerze triumfowała ostatecznie 3:2.

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