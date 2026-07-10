Olsztyn z pewnością czeka prawdziwe siatkarskie święto. Właśnie to miasto będzie jednym z punktów, w których zostaną rozegrane przyszłoroczne MŚ. Dodatkowo Hala Urania po remoncie, prezentuje się naprawdę okazale. Wydaje się, że to idealne miejsce i czas do rozegrania meczu dla reprezentacji Polski.

Polska – Niemcy w Hali Urania. Ciekawe starcie polskich siatkarzy!

Drużyna trenera Nikoli Grbicia jest po dwóch turniejach Ligi Narodów 2026. Po raz ostatni kibice mieli możliwość zobaczyć Polaków w akcji w trakcie zmagań w gliwickiej PreZero Arenie. W tabeli VNL polski zespół plasuje się na trzeciej pozycji. Przed sobą mistrzowie Europy (2023) oraz obrońcy trofeum LN (2025) mają tylko USA i Japonię.

Nie jest tajemnicą, że Polacy szykują się do decydujących momentów sezonu reprezentacyjnego. Do gry wkraczają zatem kolejne, wielkie nazwiska w polskim teamie.

W Olsztynie na boisku pierwszy raz w sezonie 2026, choć podczas nieoficjalnego meczu – tj. nie o punkty rankingowe – mają zaprezentować się Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. Obaj ostatni raz w spotkaniach o stawkę wystąpili podczas Final Four Ligi Mistrzów. Fornal sięgnął wówczas po brązowy medal, a Semeniuk drugi raz z rzędu został triumfatorem najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie... dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), najpierw rywalizacja z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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