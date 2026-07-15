Nikola Grbić i jego sposób na sukces. Trener polskich siatkarzy bez tajemnic!

Serbski trener pracuje w reprezentacji Polski od początku 2022 roku. W przypadku Nikoli Grbicia można śmiało przyznać, że czego nie dotknie się szkoleniowiec, zamienia w medal. Statystyka wskazuje jednoznacznie – w każdej z najważniejszych imprez (tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy, Liga Narodów) Polacy pod batutą obecnego selekcjonera, stawali na podium.

Fenomen Nikoli Grbicia. Trener polskich siatkarzy imponuje od lat!

Poczynając od rzeczonego 2022 rok: srebro MŚ i brąz VNL. Następnie rok 2023, zdecydowanie najbardziej udany dla Polaków – dwa złota, ME i Ligi Narodów. W 2024 roku za to brąz VNL i srebro w turnieju olimpijskim. Poprzedni sezon? Złoto VNL i brązowe medale MŚ.

O fenomenie pracy trenera Grbicia na łamach WPROST porozmawialiśmy z Jakubem B. Bączkiem. Trenerem mentalnym, który w 2014 roku – będąc członkiem sztabu kadry Polski – sięgnął po pamiętny złoty medal MŚ.

Jak ocenił Nikolę Grbicia?

– To fantastyczny przykład lidera przed duże L. Dodatkowo wizjonera, taktyka, jednoczenie stratega w perspektywie przyszłości. Plus człowieka z dużą empatią, bo z tymi chłopakami też potrafi na bardzo różnych emocjach się porozumiewać, dużo spokojniej niż jego poprzednicy. Na czele z Vitalem Heynenem (śmiech) [...] Nikola Grbić budzi mój głęboki szacunek, wręcz jest dla mnie takim wzorcem współczesnego lidera. I myślę sobie, że on też pięknie wpisuje się w ideę tak zwanego servant leadershipu. Czyli takiego przywództwa służebnego, że on tu jest po to, żeby pomóc tym chłopakom osiągnąć pełnię potencjału – przyznał Bączek.

Nie jest zatem niespodzianką, że niezależnie od składu osobowego reprezentacji Polski, ta jest wskazywana w każdym możliwym miejscu, jako jeden z faworytów do gry o najcenniejsze laury. To nie tylko zasługa trenera Grbicia, ale z pewnością konsekwentnie budowana pozycja, właściwie od momentu wicemistrzostwa świata z… 2006 roku.

– Ja wiem, że to brzmi trochę banalnie, ale trener Grbić faktycznie walczy o tych siatkarzy. Żeby oni dotknęli talentu, z którego może sobie nawet jeszcze nie zdawali sprawę, a takowy mają. No i to jest w jego wykonaniu bardzo skuteczne. Skoro zdobywamy medale jako reprezentacja Polski siatkarzy, na każdej kolejnej imprezie, to ja bym się specjalnie nie wtrącał czy nie dawał dobrych rad selekcjonerowi. Tylko chuchał i dmuchał na kontrakt Serba w Polsce [...] Nie znając dobrze trenera Grbicia mam wrażenie, że to jest człowiek dyscypliny. Pewne rzeczy Serb zapewne powtarza z uporem maniaka. Mając przy tym swoje rutyny, swoje poglądy, których się trzyma. A jednocześnie jest gotowy na jakieś lekkie korekty, będąc ciekawym świata, innego spojrzenia. Lubiąc otaczać się mądrymi ludźmi, dopytywać ekspertów. Dyscyplina jest bowiem jednym z elementów sukcesu. Trzymanie się etosu pracy to jest coś, co trener Grbić zdecydowanie musi mieć – skwitował ceniony trener mentalny.

Na horyzoncie siatkarzy kadry Polski są decydujące mecze w kontekście VNL 2026. Polska broni zresztą wspomnianego, złotego medalu zdobytego podczas Ligi Narodów 2025. Najważniejszą imprezą będą za to tegoroczne mistrzostwa Europy.

Polacy... również w tym przypadku będą bronić tytułu najlepszego zespołu Starego Kontynentu. To również zasługa pracy, którą wspólnie z siatkarzami, wykonał selekcjoner reprezentacji Polski.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Zmagania w Chicago (15-19 lipca) będą ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym Polacy wezmą udział.

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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