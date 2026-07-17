Prawdziwa uczta z udziałem reprezentacji siatkarzy. Polacy postrachem świata!

Polscy siatkarze zajmują 3. miejsce w tabeli VNL 2026. 20 zdobytych punktów i 7 zwycięstw na koncie, to przyzwoity kapitał, biorąc pod uwagę rotacje, których dokonywał trener Nikola Grbić.

To jednak normalny element przygotowań do najważniejszej imprezy danego sezonu. Tak było w 2025 roku, kiedy Polacy szykowali się do mistrzostw świata, tak jest i teraz kiedy w perspektywie są mistrzostwa Europy. Walka o miano najlepszego zespołu Starego Kontynentu odbędzie się podczas turnieju w dniach 9-26 września.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Zmagania w Chicago (15-19 lipca) są ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym Polacy biorą udział.

Z kim jeszcze zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie.

Polacy mają już za sobą mecz z Bułgarami, wicemistrzami świata, wygrany bardzo pewnie w trzech setach.

Następne dwa mecze Polacy zaliczą jednego dnia (18.07, sobota), z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Co ciekawe, Polska rozdaje karty w kontekście losu swoich najbliższych przeciwników. Brazylia zajmuje bowiem ósme miejsce w tabeli VNL. Francuzi są w jeszcze gorszym położeniu, będąc na odległej – 11 pozycji w stawce. Jedynie kadra USA gra na miarę swojego potencjału. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych to wicelider tabeli. Jednak nawet Amerykanie nie są w stanie się zbliżyć do rewelacyjnych Japończyków, niepokonanych(!) w tegorocznej edycji VNL.

Rywalizacja w Chicago zapowiada się ciekawie pod wieloma względami. Przede wszystkim trener Grbić ma do dyspozycji niemal wszystkich najważniejszych graczy, wyłączając postaci, które są obecnie kontuzjowane. Mając w swoich szeregach m.in. Tomasza Fornala, Wilfredo Leona czy Kamila Semeniuka – trudno nie twierdzić – że to Polska rozdaje karty i sieje postrach wśród rywali.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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