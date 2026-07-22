Raul Lozano obudził polską siatkówkę. Teraz będzie chciał ograć Polaków

Raul Lozano to postać, która miała fundamentalne znaczenie, w kontekście tego, co dobrego zaczęło dziać się w polskiej siatkówce w XXI wieku. Argentyńczyk rozpoczął pracę dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 2005 roku. Już w kolejnym sezonie (2006) Polacy sięgnęli po pamiętne wicemistrzostwo świata. Medal, który tak naprawdę rozpoczął zupełnie nową erę dla polskiej siatkówki.

Raul Lozano przed ćwierćfinałem z Polakami. „Musimy zagrać bardzo dobrze”

Argentyński szkoleniowiec po rozstaniu z reprezentacją Polski, wrócił jeszcze do pracy w Polsce, ale już jako trener klubowy. Lozano z powodzeniem prowadził Cerrad Czarnych Radom (sezon 2015/16), doprowadzając zespół do wysokiego, szóstego miejsca.

W drużynie z Radomia grali wówczas m.in. Bartłomiej Bołądź i Artur Szalpuk. Czyli siatkarze znajdujący się w obecnej kadrze trenera Nikoli Grbicia. To niesamowite, tym bardziej, że mowa o dekadzie wstecz – patrząc na kalendarz.

Jak trener Lozano spogląda na rywalizację z Polakami w ćwierćfinale VNL 2026?

– Musimy zagrać bardzo dobrze i z dużą pewnością siebie. Polacy są faworytami, podobnie jak Japończycy, Słoweńcy i Włosi w pozostałych ćwierćfinałach, ale w siatkówce nie wygrywa drużyna z bogatszą historią, tylko ta, która danego dnia lepiej zaprezentuje się na boisku. Musimy szanować osiągnięcia naszych rywali, ale grając z wiarą w siebie i na sto procent naszych umiejętności, możemy z każdym rywalizować na równych warunkach – przyznał niezwykle doświadczony trener Ukraińców, cytowany na stronie internetowej Polsatu Sport.

Faworytem rywalizacji Polska – Ukraina z pewnością będą Polacy. Drużyna trenera Lozano udowodniła jednak, że trzeba się z nią liczyć i na pewno nie można lekceważyć.

Największą gwiazdą po ukraińskiej stronie jest Oleg Płotnicki. Na co dzień kolega klubowy Kamila Semeniuka z Perugii, czyli dwukrotnie z rzędu najlepszej drużyny Ligi Mistrzów (2025 i 2026). Z pewnością na uwagę zasługują również świetnie znani z występów w PlusLidze, atakujący Wasyl Tupczij oraz środkowy Jurij Semeniuk.

VNL 2026: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski zagra w finałach?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem (2025). Turniej finałowy Ligi Narodów ponownie zostanie rozegranych w Chinach, konkretniej w Ningbo.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zagra o złoto! W tym tkwi potęga polskich siatkarzy Czytaj też:

Polacy mistrzami Europy! Wymarzony turniej i wielki sukces reprezentacji