Tomasz Fornal odkrył tajemnicę reprezentacji Polski. Słowa dające do myślenia

Nie ma co ukrywać – polscy siatkarze w ostatnich tygodniach imponują formą. Zespół pod batutą trenera Nikoli Grbicia wygrał dziewięć meczów z rzędu, ostatecznie kończąc fazę interkontynentalną Ligi Narodów na drugim miejscu.

Tomasz Fornal o klimacie w reprezentacji Polski. Padły zaskakujące słowa

Podczas ostatniego turnieju VNL 2026 przed finałami, Polacy zanotowali komplet wygranych, ogrywając kolejno: Bułgarię (3:0), Brazylię (3:0), Francję (3:1) i USA (3:0). Jednym z najważniejszych siatkarzy w zespole trenera Grbicia był Tomasz Fornal.

Przyjmujący tworzył siłę tej pozycji razem z Wilfredo Leonem, Kamilem Semeniukiem, Arturem Szalpukiem i Aleksandrem Śliwką. Jak Fornal ocenia sezon 2026 od środka, będąc w drużynie? Siatkarz pokusił się o ciekawą opinię.

– Pojawiło się sporo debiutantów, nowych nazwisk. Taka kolej rzeczy. My się robimy starsi, a przychodzą młodsi. Sądzę, że z tego powodu niektórzy mogą mnie postrzegać jak lidera, mentora. Czas to jest rzecz, której nie da się zatrzymać. Z roku na rok robię się coraz starszy i bardziej doświadczony. Ja, Kuba Kochanowski, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk jesteśmy teraz starymi dziadami z reprezentacji, którzy muszą objąć pieczę nad młodszymi, wchodzącymi do kadry. Tak już to wygląda [...] Musimy znaleźć swój charakter i styl. Mam wrażenie, że klimat na boisku podczas meczu jest wyjątkowy i takiego klimatu chyba jeszcze w żadnej drużynie nie miałem. Jest specyficznie, szczegółów nie będę zdradzał, ale czerpię z gry wiele przyjemności – przyznał Fornal, w rozmowie z WP/SportoweFakty.

VNL 2026: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski zagra w finałach?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem (2025). Turniej finałowy Ligi Narodów ponownie zostanie rozegranych w Chinach, konkretniej w Ningbo. Rywalem reprezentacji Polski w ćwierćfinale będzie Ukraina, prowadzona przez eks-selekcjonera Polaków, Raula Lozano.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

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