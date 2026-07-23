Polska siatkówka może odetchnąć! Właśnie zapadła kluczowa decyzja

Nie ulega bowiem wątpliwości, że Plus jest tym najważniejszym partnerem w nowożytnej historii polskiej siatkówki. Kontynuacja współpracy wydaje się zatem być oczywistym, dalszym krokiem. Choć nie jest tajemnicą, że obecne czasy nie są łatwe, a niestabilna sytuacja na świecie z pewnością potrafi rozregulować niejedne, wydawałoby się, bardzo zacieśnione relacje.

W tym przypadku nie było jednak mowy o takim negatywnym scenariuszu. Umowa została przedłużona na kolejne cztery lata.

– Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości – stwierdził Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Sebastian Świderski szczęśliwy z kontraktu. Ważna chwila dla polskiej siatkówki

Trzeba przyznać, że polska siatkówka przynosi kibicom – zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach – regularne powody do zadowolenia. Wystarczy spojrzeć na fakt, że polscy siatkarze są zdecydowanym liderem światowego rankingu FIVB. Dodatkowo w przypadku zespołu trenera Nikoli Grbicia, mowa o aktualnych mistrzach Europy (2023) i zwycięzcach Ligi Narodów (2025).

Do tego długo wyczekiwany medal olimpijski, srebro zdobyte na IO w Paryżu (2024).

– Przedłużenie umowy z siecią Plus na kolejne cztery lata to świetna wiadomość dla Polskiej Siatkówki i całego środowiska siatkarskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaje z nami tak silny partner strategiczny i że w kolejnych latach znów będziemy grać w jednej drużynie. Sieć Plus jest nierozerwalnie związana z siatkówką, nasza współpraca od lat układa się wzorcowo, a jej efekty widać w medalowej kolekcji kadr narodowych seniorskich i młodzieżowych. Mając takiego sponsora głównego, możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość i śmiało wyznaczać sobie kolejne cele – przyznał Sebastian Świderski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Należy również pamiętać o sukcesach, które osiągają młodzieżowe reprezentacje Polski. Tylko w tym sezonie (2026) Polska może się pochwalić wicemistrzostwem Europy U-22 oraz złotem Starego Kontynentu w kategorii U-18.

Do tego dużo dobrego można napisać również o klubowych przedstawicielach, którzy od lat występują przecież w PlusLidze. Co jednoznacznie wskazuje, w którym miejscu hierarchii ważności znajduje się współpraca polskiej siatkówki z Plusem.

– W zawodowym sporcie liczą się stabilne projekty, stałość w biznesowych uczuciach i śmiałe wizje Te można realizować tylko przy udziale partnerów, którzy dostrzegają potencjał drzemiący w danym sporcie. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na taki skarb, jakim są nasi wieloletni partnerzy, na czele siecią Plus. Wspólne wysiłki sprawiły, że dziś mamy jedną z najsilniejszych i najbardziej atrakcyjnych lig na świecie. Dodatkowo, gdy myślimy o siatkówce w naszym kraju, to myślimy o Plusie, potwierdzają to liczne badania. Cieszę się, że wchodzimy razem w nowy okres i nadal marzymy o wspólnym dynamicznym rozwoju – dodał Artur Popko, Prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA.

Można odnieść wrażenie, że inne sporty drużynowe w Polsce, mogą z zazdrością spoglądać na to, jakie realia na przestrzeni lat zbudowała w swojej rzeczywistości siatkówka. Całość wydaje się być bowiem poukładana od A do Z, nie tylko z perspektywą na wczoraj czy dzisiaj – ale też na jutro i kolejne lata. Co z pewnością ułatwiają tacy sprawdzeni, godni zaufania partnerzy.

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