Wilfredo Leon dopiął swego. Tak siatkarz zmienił barwy reprezentacyjne

Dla reprezentacji Kuby występował w latach 2007-12. Już wtedy wiadomo było, że w przypadku Wilfredo Leona, mowa o gwieździe światowego formatu. Ostatecznie po nieudanych kwalifikacjach do IO 2012 zakończył reprezentacyjną karierę w kubańskim trykocie. Siatkarz ruszył podbijać świat.

Jako reprezentant Kuby zawodnik zdołał jednak sięgnąć po wicemistrzostwo świata (2010). Srebro, które do dzisiaj jest największym osiągnięciem Leona w karierze, spoglądając tylko na rozgrywki rangi MŚ.

Wilfredo Leon tego dnia pierwszy raz zagrał dla Polski! To szczególna data

W 2015 roku Leon w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie otrzymał polskie obywatelstwo. Jeden z najlepszych siatkarzy w dziejach dyscypliny związał się z Polską również prywatnie. Jego żoną jest bowiem Polka, Małgorzata.

Po odbyciu przymusowej dwuletniej(!) karencji, która została nałożona na siatkarza przez FIVB, Leon zadebiutował w barwach reprezentacji Polski. Miało to miejsce dokładnie 27 lipca 2019 roku, w towarzyskim meczu Polska – Holandia.

Od tamtego czasu Leon osiągnął z reprezentacją Polski wiele sukcesów. Te największe? Z pewnością złoty medal mistrzostw Europy (2023) i indywidualna nagroda MVP finału. Do tego wicemistrzostwo olimpijskie (2024) oraz dwa złota Ligi Narodów (2023 i 2025). Medali było zresztą więcej, a jak słusznie zauważył Jakub Balcerzak na portalu X, Leon ma już ponad 1500 punktów zdobytych dla polskiej drużyny narodowej.

Oprócz meczów reprezentacyjnych polscy kibice mogą oglądać grę Leona na co dzień, w rozgrywkach Tauron Ligi (dawnej PlusLigi). A to za sprawą transferu do Bogdanki LUK Lublin, przed startem sezonu 2024/25. Leon już w pierwszym sezonie pokazał swoją moc, sięgając po mistrzostwo Polski i Puchar Challenge w barwach lubelskiej drużyny.

VNL 2026: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski zagra w finałach?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem (2025). Turniej finałowy Ligi Narodów ponownie zostanie rozegranych w Chinach, konkretniej w Ningbo.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

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