Niepokonani Polacy zostali mistrzami Europy! Nawrocki nie krył wzruszenia

Dziewięć meczów i dziewięć zwycięstw. Taki był wyjątkowo imponujący bilans reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Jacka Nawrockiego, która sięgnęła po złote medale ME U-18. Polacy pokazali, że rosną kolejne, świetne siatkarskie pokolenia, które zapewne będą chciały podtrzymać świetną serię naszej siatkówki.

A ta, nie ma co ukrywać, jest na szczycie świata. Tak przynajmniej wynika z rankingu FIVB, gdzie Polska jest na czele. Do tego Polacy, to aktualni mistrzowie Europy (2023) i zdobywcy Ligi Narodów (2025). Mało? Wicemistrzostwo olimpijskie (2024) i brązowym medal na ostatnich MŚ (2025). Odkąd trener Nikola Grbić zaczął pracę z reprezentacją Polski siatkarzy, czyli na początku 2022 roku, nie zdarzyła się impreza, z której Polacy nie przywieźliby żadnego medalu.

Ważne słowa Jacka Nawrockiego. To klucz do sukcesu reprezentacji Polski

Na czym polega fenomen polskiej siatkówki? Ważny element tego dobrze działającego organizmu przedstawił Jacek Nawrocki. Trener złotego zespołu U-18, mający mnóstwo szkoleniowych doświadczeń. W przeszłości choćby za sprawą pracy w Skrze Bełchatów, czy jako selekcjoner reprezentacji Polski kobiet.

Gdzie szukać tych istotnych elementów? Wystarczy spojrzeć na tzw. piramidę szkoleniową.

– Na taki sukces nie zapracuje się przez kilka ostatnich tygodni przed imprezą. To praca i w klubach, i w szkole mistrzostwa sportowego, i w poszczególnych reprezentacjach [...] Tych ludzi, którym trzeba podziękować, jest wielu. Łatwo kieruje się sztabem, gdzie każdy jest profesjonalistą i każdy bierze odpowiedzialność za wynik, a nie ucieka w trudnych momentach – przyznał trener Nawrocki, cytowany przez Polsat Sport.

Rzeczywiście, nie sposób się z tym nie zgodzić. Siłą reprezentacji są bowiem kluby, w których odpowiednia praca na co dzień, daje późniejsze owoce w postaci dobrego przygotowania zawodniczek i zawodników – w rywalizacji międzynarodowej.

Dzięki temu polska siatkówka ma się czym pochwalić, spoglądając na regularność osiąganych sukcesów. I to na tych najważniejszych imprezach, o randze mistrzostw świata czy Europy, czy nawet igrzysk olimpijskich.

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