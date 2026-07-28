Bitwa z Ukrainą na otwarcie! Oto terminarz turnieju finałowego VNL

Polacy po części interkontynentalnej zajęli drugie miejsce i z optymizmem spoglądają na rywalizację w Chinach. To właśnie tam, dokładnie w tym samym miejscu – czyli Ningbo – przed rokiem zespół trenera Nikoli Grbicia nie miał sobie równych. Polska ograła kolejno: Japonię (3:0), Brazylię (3:0) i w finale Włochy (3:0). To był po prostu nokaut!

Oto terminarz turnieju finałowego! Kiedy gra reprezentacja Polski?

Czy Polaków stać na powtórkę? Z pewnością celem liderów rankingu światowego FIVB jest obrona mistrzowskiego tytułu. Trener Grbić do Chin zabrał najmocniejsze zestawienie z możliwych. Z powołanych brakuje właściwie tylko kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego.

Polacy wygrywali rozgrywki VNL dwukrotnie, we wspomnianym 2025 oraz 2023. Ten drugi przypadek to pamiętny turniej w trójmiejskiej Ergo Arenie. Kibice reprezentacji Polski po raz pierwszy mogli zasmakować sukcesu w rozgrywkach, które zastąpiły słynną przed laty Ligę Światową. W „Światówce” Polska triumfowała za to raz – w 2012 roku.

Terminarz turnieju finałowego VNL 2026 (Chiny, Ningbo, 29 lipca – 2 sierpnia)

Ćwierćfinały:

Słowenia – Turcja (środa, 29.07, g. 9:00)



Japonia – Chiny (środa, 29.07, g. 13:30)



Włochy – USA (czwartek, 30.07, g. 9:00)



Polska – Ukraina (czwartek, 30.07, g. 13:30)



Półfinały:

1. mecz (sobota, 1.08, g. 9:00)



2. mecz (sobota, 1.08, g. 13:30)



Mecze o medale:

O 3. miejsce (niedziela, 2.08, g. 9:00)



Finał (niedziela, 2.08, g. 13:30)

VNL 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej finałowy Ligi Narodów?

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

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