Polscy siatkarze są nie do zatrzymania! Bitwa z Amerykanami na wagę złota

Polscy siatkarze mają już na swoim koncie dwa zwycięstwa w historii Ligi Narodów, w 2023 i 2025 roku. W tegorocznej edycji będą mieć szansę, żeby po raz trzeci powalczyć o złoto. Co ciekawe, tylko raz w historii rozgrywek – które funkcjonują od 2018 roku – Polska nie znalazła się na podium imprezy. Miało to miejsce właśnie... w inauguracyjnej edycji.

To najlepiej pokazuje, o jakiej skali dominacji mowa, jeśli spojrzymy na moc reprezentacji Polski siatkarzy.

Polska – USA. Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Narodów siatkarzy?

Polacy i Amerykanie mierzyli się stosunkowo niedawno w bezpośredniej rywalizacji w ramach fazy interkontynentalnej VNL 2026. Wówczas, w Chicago, górą była Polska, która ograła gospodarzy w trzech setach. To z pewnością było bolesne dla reprezentacji USA, która raczej nie jest przyzwyczajona do porażek.

Amerykanie będą zapewne chcieli się zrewanżować za tamto spotkanie. A był to mecz z 20 lipca, więc historia jest naprawdę świeża.

Spoglądając na dorobek punktowy, Polacy mogli liczyć przede wszystkim na dwie „armaty” w postaci Bartłomieja Bołądzia (16 punktów) oraz Wilfredo Leona (14 oczek). Po amerykańskiej stronie najskuteczniejszy był za to legendarny Matt Anderson. Przyjmujący zanotował 13 punktów, ale ostatecznie Polacy w kluczowych momentach nie oddali zespołowi USA sukcesu, po który sięgnęli na boisku. O świetnym występie podczas turnieju VNL w Chicago pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Warto odnotować, że Polacy w drodze do finału pokonali Ukrainę (3:1) i Słowenię (3:0). Amerykanie rozprawili się za to z mistrzami świata Włochami (3:0) oraz niepokonanymi – właśnie do półfinału z USA – Japończykami, wygrywając po pasjonującym półfinale w pięciu setach (3:2).

Mecz Polska – USA o złoto VNL 2026 odbędzie się w niedzielę (tj. 2 sierpnia) od godziny 13:30. Transmisja spotkania na antenie otwartego Polsatu, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

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