Łzy Polaków po finale Polska – USA. To wręcz coś niesamowitego!

Dość napisać, że te polsko-amerykańskie bitwy, to były starcia, które w pamięci kibiców siatkówki pozostawały i tak właściwie pozostają najdłużej. I choć obie drużyny zmierzyły się ze sobą kilkanaście dni temu w Chicago, podczas turnieju interkontynentalnego VNL 2026, to jednak było kilka zdecydowanie dużo ważniejszych meczów.

Na czele z tymi, które bezpośrednio decydowały o medalach mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich.

Polska – USA, czyli pamiętne złoto w Ergo Arenie i walka o medal olimpijski

Chronologicznie podchodząc do siatkarskich bitew na linii Polaków i Amerykanów, warto przypomnieć, że to właśnie przeciwko USA reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy finał Ligi Światowej. To była poprzedniczka obecnej Ligi Narodów, rozgrywki naprawdę prestiżowe, w których Polacy triumfowali w 2012 roku. Co ciekawe, zwycięstwo było naprawdę przekonujące, bo Polska wygrała 3:0 w grze o złoto podczas turnieju rozgrywanego w bułgarskiej Sofii.

Tamten mecz, z 2012 roku, pamięta zresztą Bartosz Kurek – uczestnik późniejszych wydarzeń, o których napiszemy poniżej. Z jednym wyjątkiem, tego obecnego. W 2026 roku eks-kapitana zabrakło bowiem wśród powołanych w kadrze Nikoli Grbicia, choć sam siatkarz nie wyklucza, że zaatakuje jeszcze turniej olimpijski w Los Angeles (2028).

Kolejnym pamiętnym pojedynkiem Polska – USA był ten rozegrany w półfinale MŚ 2018. Polacy bronili wówczas złota zdobytego cztery lata wcześniej u siebie. Mało jednak kto przewidywał, że zespół trenera Vitala Heynena zdoła nawiązać do sukcesu osiągniętego na poprzedniej imprezie. Polacy ponownie pokazali jednak, jak dobrze potrafią radzić sobie z presją. A starcie z Amerykanami i wyciągnięcie wyniku z 1:2 w setach – na ostateczne 3:2 – to było coś niezwykłego.

Obie reprezentacje spotkały się ze sobą również przy okazji MŚ 2022. Tym razem na etapie ćwierćfinału, w Gliwicach, skończyło się na ponownym tie-breaku. Zespół trenera Grbicia ostatecznie wywalczył tym meczem przepustkę do strefy medalowej, gdzie Polacy sięgnęli w katowickim Spodku po wicemistrzostwo świata. Lepsi okazali się wówczas jedynie Włosi.

Ale jednak gdyby wskazywać na tie-breaki z Amerykanami, to najbardziej świeża historia dotyczy turnieju olimpijskiego. Wygrana 3:2, która tak właściwie do dzisiaj jest nie do wyjaśnienia. Kontuzja Pawła Zatorskiego w trakcie spotkania, do tego ogromne problemy Marcina Janusza. Wreszcie świetne wejście na boisko Grzegorza Łomacza i... soczysta przemowa Tomasza Fornala.

A to wszystko w jednym meczu, w półfinale igrzysk olimpijskich. Czyli tak właściwie najważniejszej imprezie dla sportowca, w zdecydowanej większości sportów na świecie, z lekkim wyłączeniem piłki nożnej.

Skoro jednak o VNL, obie reprezentacje zagrają w finale o sukces w 2026, Polacy i Amerykanie zagrali również o tytuł w tych rozgrywkach. To była symboliczna powtórka z 2012 roku. Jak się okazało, również pod względem ostatecznego triumfatora. Dokładnie 23 lipca 2023 roku, w trójmiejskiej Ergo Arenie, Polska pokonała USA 3:1.

Tamten mecz to było coś niesamowitego, spoglądając na atmosferę na trybunach i rangę wydarzenia. Wydaje się, że to jedno z najcenniejszych zwycięstw ostatnich lat dla drużyny trenera Grbicia.

Tym bardziej że było to też starcie, w którym bohaterowie byli nieoczywiści, spoglądając na kadrowe możliwości. Łukasz Kaczmarek zdobył wówczas 25 punktów, rozgrywając jedno z najlepszych spotkań w swojej reprezentacyjnej karierze – godnie zastępując Bartosza Kurka. A wielkim liderem okazał się Aleksander Śliwka, pełniący obowiązki kapitańskie.

Ostatnie z wymienionych spotkań, celowo trochę wbrew chronologii, ale faktycznie – bardzo cenne w kontekście historii VNL. Dla Polski był to wówczas największy sukces w dziejach rozgrywek. Zespół trenera Grbicia powtórzył jeszcze tamto osiągnięcie w 2025 roku, a niewykluczone, że kolejny skalp dołoży również w edycji 2026.

Mecz Polska – USA o złoto VNL 2026 odbędzie się w niedzielę (tj. 2 sierpnia) od godziny 13:30. Transmisja spotkania na antenie otwartego Polsatu, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

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