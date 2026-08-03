Cichy bohater reprezentacji Polski. Eksperci wiedzą, że jest ze złota!

Choć pojawił się na boisku w trakcie meczu, okazał się być najlepiej punktującym graczem po stronie reprezentacji Polski. Kamil Semeniuk ponownie udowodnił, że jest idealnym graczem, który może tchnąć nowego ducha w drużynę. Tego właśnie Polacy potrzebowali, kiedy z prowadzenia 1:0 w setach, zrobiło się 1:2 i obrońcy tytułu VNL mieli nóż na gardle.

Kamil Semeniuk bohaterem reprezentacji Polski. Świetne wejście asa z Italii!

Trener Nikola Grbić w trakcie niedzielnego (tj. 2 sierpnia) finału, szukał różnych rozwiązań. Semeniuk wszedł na boisko za Wilfredo Leona. Dotychczasowy lider ofensywy miał swoje problemy, podobnie zresztą jak wcześniej brylujący w ataku Bartłomiej Bołądź.

Ostatecznie Polacy zakończyli mecz z Tomaszem Fornalem i Kamilem Semeniukiem w przyjęciu oraz Wilfredo Leonem w roli atakującego. W tym szaleństwie była jednak metoda. Właśnie tak Polacy sięgnęli po złoto VNL 2026.

– Wiedzieliśmy, że to będzie inne spotkanie niż to w Chicago. Przeciwnicy grali bardzo dobrze, ale wytrzymaliśmy to. Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę do tego sukcesu, ale gratulacje należą się wszystkim [...] To był fajny mecz do oglądania, bardzo zacięty, pięciosetowy. Każdy może być zadowolony, ale najważniejsze, że to my przypieczętowaliśmy zwycięstw – przyznał po meczu Semeniuk, w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Semeniuk tradycyjnie skromnie ocenił swój występ, a fakt faktem, to on był jednym z głównych architektów przechylenia szali zwycięstwa na polską stronę. Przyjmujący, który na co dzień występuje we włoskiej Perugii skończył mecz z 17 puntkami na koncie. Przyjmował 22 razy, na poziomie 55 proc. pozytywnego. Do tego w ataku dostał 23 piłki i kończył akcje z 56 proc. skutecznością.

Semeniuk dołożył również 3 punktowe bloki oraz 1 as serwisowy.

I choć to Tomasz Fornal został uznany najlepszym siatkarzem finału (nagroda MVP), całościowo to Semeniuk jest wielkim zwycięzcą sezonu 2025/26. Zwrócono na to uwagę m.in. na zagranicznych kontach w mediach społecznościowych. Semeniuk z Perugią zdobył potrójną koronę na Półwyspie Apenińskim, do tego dołożył Klubowe Mistrzostwo Świata, obroniony tytuł Ligi Mistrzów – i świeżo zgarnięte złoto Ligi Narodów z reprezentacją Polski.

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A pomyśleć, że do zagrania jest jeszcze impreza docelowa sezonu 2026 w przypadku reprezentacji, czyli mistrzostwa Europy. Walka o miano najlepszego zespołu Starego Kontynentu odbędzie się podczas turnieju w dniach 9-26 września.

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