Polscy siatkarze utknęli w Chinach. Wiadomo, co z powrotem mistrzów!

Przypomnijmy, że Polacy w kapitalnym stylu wygrali drugi raz z rzędu rozgrywki VNL. W finale Polska wygrała po pięciosetowym thrillerze z Amerykanami (3:2), dzięki czemu to zespół trenera Nikoli Grbicia mógł wznieść okazałe trofeum za wygranie Ligi Narodów.

Mistrzowie Europy (2023) i wicemistrzowie olimpijscy (2024) raz jeszcze udowodnili, że w pełni zasłużenie zajmują pierwszą lokatę w rankingu światowym FIVB. Pod tym względem nic się nie zmieniło po turnieju finałowym w chińskim Ningbo, co więcej, sytuacja jest jeszcze korzystniejsza z perspektywy polskiego teamu. Polacy umocnili się bowiem na czele światowej siatkówki.

Reprezentacja Polski siatkarzy utknęła w Chinach. Są najnowsze wieści ws. powrotu!

Polski zespół planowo miał pojawić się w Polsce już we wtorek. Niestety, ze względu na duże opóźnienie lotu z Ningbo do Pekinu, ostatecznie mistrzowie VNL 2026 nie zdążyli na samolot, który miał ich zabrać bezpośrednio ze stolicy Chin do Warszawy.

Ostatecznie polski team przenocował w Pekinie, ostatecznie zaliczając dodatkowy dzień w sercu Chin. Teraz już wszystko powinno odbyć się zgodnie z planem, a Polacy wyruszą samolotem w stronę Warszawy. W mediach społecznościowych sami zainteresowani pokazują zresztą, jak wygląda ich... nieco nadprogramowy pobyt w Chinach.

Oczywiście nie może zabraknąć wpisów ze strony Tomasza Fornala. MVP finałów VNL 2026 czuje się bardzo dobrze w przestrzeni internetowej, co regularnie udowadnia.

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Reprezentacja Polski siatkarzy, zakładając drugie, udane podejście przelotu z Pekinu do Warszawy, pojawi się na Lotnisku Chopina w środę (tj. 5 sierpnia) o godzinie 7:30 rano. Kibice będą mogli zatem przywitać swoich ulubieńców i podziękować za tak duży sukces, którego dokonał zespół trenera Grbicia.

Dodajmy, że Polacy mają jeszcze do zagrania imprezę docelową sezonu 2026, czyli mistrzostwa Europy. Walka o miano najlepszego zespołu Starego Kontynentu odbędzie się podczas turnieju w dniach 9-26 września.

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