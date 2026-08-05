Tomasz Fornal bezbłędnie zahaczył ministerstwo. Jaka będzie reakcja resortu?

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski siatkarzy sięgnęła po złote medale Ligi Narodów, w finale ogrywając USA 3:2. Ten mecz miał miejsce w ostatnią niedzielę, a dopiero w środę (tj. 5 sierpnia) Polacy oficjalnie wylądowali w Warszawie.

O kulisach ich powrotu i problemach, które wyniknęły z opóźnienia samolotu z Ningbo do Pekinu, pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST. Najważniejsze jednak, że ostatecznie udało się dotrzeć do ojczyzny. Teraz kilka dni odpoczynku od siatkówki dla mistrzów VNL 2026, którzy skutecznie obronili tytuł zdobyty przed rokiem (2025).

Tomasz Fornal z sygnałem dla ministerstwa. Lider kadry siatkarzy w swoim stylu

Potrzeba odpoczynku z bliskimi jest oczywista, o czym wspominał m.in. Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski.

– Myślę, że wszyscy mamy tutaj podobne plany. Na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi. I nie myśleć o siatkówce. Bo dużo tej siatkówki było ostatnio. Dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Bo gra w reprezentacji Polski, to są ogromne emocje. Natomiast mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo. A tych złych było ostatnio troszkę mniej. Tak że myślę, że to jest świetna sprawa – mówił Popiwczak po wygranej w Ningbo.

A już po powrocie, podczas oficjalnego spotkania z dziennikarzami, głos zabrał MVP finału VNL 2026 Tomasz Fornal. Przyjmujący w swoim stylu, z uśmiechem zahaczył ministerstwo sportu. Powód? Brak klimatyzacji w ośrodku, w którym do mistrzostw Europy będzie się przygotowywać reprezentacja siatkarzy.

– Jak pewnie wiecie, teraz zmieniamy Spałę na Zakopane i rozpoczynamy w poniedziałek przygotowania do mistrzostw Europy, a skoro jest obecne tu na konferencji Ministerstwo Sportu, to mały apel od nas, chciałbym poprosić o klimatyzację w pokojach, żebyśmy mogli się lepiej regenerować między treningami – powiedział Fornal.

Czy prośba zostanie spełniona? Resort z pewnością dostał jasny sygnał, z lekkim przymrużeniem oka. Choć fakt faktem, przy obecnych warunkach atmosferycznych, trudno sobie wyobazić funkcjonowanie w pokojach bez klimatyzacji.

Przypomnijmy, że walka o miano najlepszego zespołu Starego Kontynentu odbędzie się podczas turnieju w dniach 9-26 września. Polacy będą bronić tytułu zdobytego w 2023 roku.

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