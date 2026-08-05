Świetne wieści dla kibiców sportu w Polsce! Komisja Europejska podjęła decyzję

Lista ważnych wydarzeń to wykaz wydarzeń o dużym zainteresowaniu społecznym, do których transmisji widzowie powinni mieć szeroki dostęp w ramach bezpłatnych programów ogólnokrajowych. Takie prawo daje Polkom i Polakom właśnie Komisja Europejska, akceptująca listę przekazaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Które wydarzenia sportowe będzie można zatem zobaczyć w otwartych kanałach, dostępnych bez konieczności dodatkowych opłat?
Więcej sportu na otwartych kanałach w Polsce. Komisja Europejska z decyzją!
Konkretne wieści można znaleźć na specjalnym wykazie, zamieszczonym na Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli gov.pl. Komunikat potwierdzający akceptację od Komisji Europejskiej w środę (tj. 5 sierpnia) wydała wspomniana wcześniej KRRiT.
Pełna zaktualizowana lista obejmuje:
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półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
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zawody Siatkarskiej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce oraz mecze w ramach tej imprezy poza granicami kraju z udziałem reprezentacji Polski;
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półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
- mecze w koszykówce mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski w: mistrzostwach świata – od 1/4 finału do finału oraz mistrzostwach Europy – od 1/8 finału do finału;
- Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
- zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
- Mistrzostwa Świata i Europy w Lekkoatletyce;
- półfinały i finały w grze pojedynczej z udziałem zawodniczek i zawodników z Polski w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open;
- mecze w ramach Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów od 1/16 finału do finału;
- mecze w mistrzostwach świata Elity mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski.
Dodatkowo lista ważnych wydarzeń nie ogranicza się wyłącznie do pozycji wskazanych powyżej, w rozporządzeniu KRRiT. Takie wydarzenia jak letnie i zimowe igrzyska olimpijskie czy najważniejsze mecze piłkarskie z udziałem reprezentacji Polski i polskich klubów, zostały już wcześniej wpisane bezpośrednio do artykułu 20b ustawy o radiofonii i telewizji.
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