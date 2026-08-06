Tomasz Fornal zmobilizował rządzących! Ministerstwo z błyskawiczną reakcją

Reprezentacja Polski dotarła po zwycięskim turnieju VNL 2026 do Polski w środowy (tj. 5 sierpnia) poranek. Siatkarze znów przynieśli kibicom mnóstwo radości, potwierdzając swoją dominację w rozgrywkach Ligi Narodów.

Warto dodać, że Polacy wygrali tę imprezę na przestrzeni ostatnich czterech sezonów aż trzy razy. W 2023, 2025 i 2026 roku. To najlepiej pokazuje, o jakiej skali potencjału mowa w przypadku drużyny trenera Nikoli Grbicia.

Tomasz Fornal zaapelował do ministerstwa. Jest szybka odpowiedź!

Siatkarze po krótkim odpoczynku po sukcesie w VNL 2026, w najbliższy poniedziałek (tj. 10 sierpnia) wrócą do treningów. Tym razem nie będą jednak trenować w legendarnym ośrodku w Spale, a w Zakopanem. Przy okazji przenosin do stolicy polskich Tatr, głos zabrał Tomasz Fornal. Podczas konferencji prasowej, po przylocie Polaków do kraju, MVP turnieju finałowego Ligi Narodów, zaapelował do... Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Jak pewnie wiecie, teraz zmieniamy Spałę na Zakopane i rozpoczynamy w poniedziałek przygotowania do mistrzostw Europy, a skoro jest obecne tu na konferencji Ministerstwo Sportu, to mały apel od nas, chciałbym poprosić o klimatyzację w pokojach, żebyśmy mogli się lepiej regenerować między treningami – powiedział Fornal, o czym pisaliśmy na łamach WPROST.

Na reakcję ze strony resortu nie trzeba było długo czekać. Prośba Fornala padła w środę, a dzień później w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z ośrodka w Zakopanem, gdzie... widać klimatyzację, zamontowaną w pokoju.

„Tomasz Fornal, wyzwanie przyjęte! Jesteśmy gotowi” – podpisano wymowny wpis.

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Wygląda zatem na to, że siatkarze będą mogli przygotowywać się w warunkach, które rzeczywiście im się należą. Choćby biorąc pod uwagę fakt, że mamy przecież najlepszą drużynę siatkarską na świecie – choćby spoglądając na ranking FIVB.

Fornal skwitował wpis resortu w swoim stylu. Co napisał siatkarz? Wygląda to na... zapowiedź kolejnych próśb.

– Dziękujemy, po Mistrzostwach Europy też zapraszam na konferencję – napisał przyjmujący z przymrużeniem oka.

Można zatem zakładać, że sytuacja będzie dynamiczna i jeszcze sporo może się w tym kontekście wydarzyć.

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