Klubowe Mistrzostwa Świata będą w Polsce! To wielkie wyróżnienie

Klubowe Mistrzostwa Świata FIVB w Piłce Siatkowej Mężczyzn powrócą do jednego z najbardziej siatkarskich miejsc na świecie. Potwierdzono, że gospodarzem edycji w 2026 i 2027 roku będzie Województwo Śląskie.

Lokalnym gospodarzem wydarzenia będzie Aluron CMC Warta Zawiercie, która wspólnie z partnerami przywita drużyny i kibiców z całego świata na jednym z najważniejszych rynków siatkarskich.

Klubowe Mistrzostwa Świata dla Polski! To będzie sportowe święto

Dwuletnia umowa gospodarza potwierdza pozycję Polski jako jednego z najważniejszych ośrodków światowej siatkówki i zapewni najwyższej klasy oprawę dla najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na świecie. W każdej edycji osiem najlepszych klubów sezonu rozegra 16 meczów, walcząc o tytuł Klubowego Mistrza Świata FIVB.

Faza grupowa turnieju odbędzie się w dniach 15-20 grudnia 2026 roku w Arenie Katowice i Arenie Sosnowiec. Spotkania fazy finałowej, w tym półfinały oraz mecze o medale, zostaną rozegrane w Hali Sportowej Częstochowa.

Więcej informacji dotyczących uczestniczących klubów, sprzedaży biletów oraz szczegółowego harmonogramu rozgrywek edycji 2026 i 2027 zostanie ogłoszonych w późniejszym terminie.

Warto dodać, że mistrzowie Polski z Zawiercia w minionym sezonie wzięli udział w KMŚ, ostatecznie kończąć rywalizację na III miejscu. Co ciekawe, Jurajscy Rycerze byli pierwszym polskim przedstawicielem w tych rozgrywkach po aż siedmiu latach przerwy. Największym problemem w kontekście udziału w KMŚ, z perspektywy klubów PlusLigi, było kolidowanie z terminarzem ligowym.

Z tego choćby względu w KMŚ przez lata swoich zwycięstw w Lidze Mistrzów nie brała udziała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Dodajmy, że obrońcami tytułu z 2026 roku są siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia, z Kamilem Semeniukiem w składzie.

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