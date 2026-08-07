Co za cios dla reprezentacji Polski! Kontuzja i operacja zamiast mistrzostw Europy

Drużyna trenera Stefano Lavariniego już od pewnego czasu miała sobie radzić bez znanej przyjmującej. Martyna Łukasik to z pewnością jedna z najważniejszych postaci w reprezentacji Polski siatkarek ostatnich lat.

Niestety, polska zawodniczka doznała kontuzji w trakcie VNL 2026. Miało to miejsce w czerwcu. Od tego czasu Polka próbowała wszelkich sposobów, żeby wrócić do zdrowia. Niestety, problemy z kontuzjowanym barkiem okazały się na tyle poważne, że Łukasik musiała podjąć radykalny krok. Rozwiązaniem jest bowiem, jak sama przyznała, operacja.

Cios dla reprezentacji Polski siatkarek! Liderki zabraknie na mistrzostwach Europy

Łukasik ujawniła prawdę za sprawą wpisu w mediach społecznościowych, który zamieściła w piątek (tj. 7 sierpnia).

„Niestety kontuzja barku, której doznałam podczas zgrupowania reprezentacji, okazała się na tyle poważna, że zabieg jest nieunikniony. Od tamtego momentu próbowałam wszystkiego, żeby jak najszybciej wrócić na boisko. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczę. Za mną wiele konsultacji i rozmów z lekarzami reprezentacji Polski, mojego klubu w Japonii oraz specjalistami z Włoch. Wszyscy doszli do tego samego wniosku — operacja to najlepsza decyzja i największa szansa na bezpieczny powrót do sportu. Niestety czeka mnie dłuższa przerwa od rywalizacji. Teraz najważniejsze jest zdrowie i spokojna praca nad powrotem. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w tym trudnym czasie i okazali mi wsparcie. Każde dobre słowo i każdy gest mają dla mnie ogromne znaczenie. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby wrócić na boisko, silniejsza. Boskie będę trzymać za Was kciuki na Mistrzostwach Europy!” – przekazała Łukasik na Instagramie.

instagram

Słowa siatkarki potwierdził również Polski Związek Piłki Siatkowej.

Brak Łukasik to kolejny, spory problem dla reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego. Włoski trener musi szukać rozwiązań, które dadzą optymalne możliwości drużynie w grze o wysokie cele. Najważniejszą imprezą sezonu 2026 są bowiem mistrzostwa Europy.

Impreza odbędzie się w dniach 21 sierpnia – 6 września. Krajów-gospodarzy będzie aż czwórka: Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Polki zagrają w grupie z Węgierkami, Łotyszkami, Słowenkami, Niemkami i Turczykami. Te ostatnie bronią mistrzowskiego tytułu zdobytego w 2023 roku.

Co więcej, Turcja to również triumfator rozgrywek VNL 2026. Wydaje się, że to główny faworyt do sukcesu podczas tegorocznych ME.

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