Nikola Grbić podjął kluczową decyzję. Ten skład powalczy o złoto ME?

Nie ma co ukrywać – okres reprezentacyjny – to naprawdę intensywny czas w karierach siatkarzy. Tym bardziej, kiedy mowa o zespole pokroju reprezentacji Polski. Czyli drużynie, która od niemal dwóch dekad walczy o najwyższe możliwe cele.

W takich przypadkach liderzy czołowych reprezentacji są obciążeni praktycznie cały rok. Bądź zdecydowaną jego większość, w zależności od tego, jak do zarządzania siłami podopiecznych podchodzą trenerzy. Akurat przykład trenera Polaków Nikoli Grbicia, jest jak najbardziej właściwy – patrząc in plus.

Serb pozwala na odpoczynek swoim liderom, szukając ciekawych postaci, które mogą wykorzystać swoje szanse i zbliżyć się do ścisłego składu reprezentacji Polski.

Nikola Grbić podjął ważną decyzję! To może być skład na mistrzostwa Europy

Po skutecznej obronie tytułu w Lidze Narodów i kilku dniach wolnego polscy siatkarze wrócili do pracy, już podczas zgrupowania w Zakopanem. Trener Grbić, zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami, nie zdecydował się na rewolucję.

Kto zatem od poniedziałku (tj. 10 sierpnia) ponownie spełnia reprezentacyjne obowiązki, już w warunkach obozowych? Skład jest dokładnie taki sam, jak w przypadku turnieju finałowego VNL 2026. Mianowicie:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak.



Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan).



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan). Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak.



Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.



Czy to będzie skład na mistrzostwa Europy? Piętnastka wydaje się stosunkowo pewna. Trener Grbić podjął decyzję, która – przy założeniu braku urazów – ostatecznie zamyka jakiekolwiek dywagacje dotyczące nowych twarzy na tym etapie sezonu reprezentacyjnego. Co, z jednej strony, nie jest niespodzianką. A z drugiej stawia otwarte pytania, zwłaszcza na pozycji atakującego.

Szerzej o tym akurat miejscu w drużynie pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski siatkarzy w 2026 roku?

Po zdobyciu złota Ligi Narodów drugi raz z rzędu, a trzeci w historii (wcześniej 2023 i 2025), Polacy będą spoglądać w stronę imprezy docelowej, czyli mistrzostw Europy. Zanim jednak polscy siatkarze staną do walki o obronę mistrzowskiego tytułu z 2023 roku, zespół trenera Nikoli Grbicia czeka kilka gier kontrolnych.

Jeszcze w sierpniu Polaków czeka m.in. znany i lubiany turniej towarzyski w Krakowie, czyli Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. Kto tym razem pojawi się w Tauron Arenie? Oprócz gospodarzy swój udział potwierdzili: Francja, Słowenia i USA. Rozgrywki zaplanowano w terminie 28-30 sierpnia.

Ostatnim sprawdzianem przed ME 2026 będzie dla Polaków mecz towarzyski z Finlandią. Ten odbędzie się 5 września o godzinie 20:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Kiedy rusza czempionat Starego Kontynentu? Granie w ME to terminy 9-26 września. Polska zagra w grupie z Bułgarią, Macedonią Płn., Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Mistrzostwa Europy odbędą się w czterech krajach — w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu, finał w Mediolanie.

Polacy zaczną granie w ME 2026 dokładnie 10 września (g. 16:00) meczem z Portugalią.

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