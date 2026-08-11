Reprezentacja Polski powalczy o marzenia. Kluczowe ME dla przyszłości?

Czego można się spodziewać po występie Polek? Z pewnością trener Stefano Lavarini dysponuje zespołem o sporym potencjale, który może zakręcić się nawet wokół turniejowego podium.

Trzeba jednak pamiętać, że reprezentacja Polski siatkarek na medal imprezy rangi ME czeka od 2009 roku. Wtedy to po raz ostatni polski zespół mógł cieszyć się z miejsca na podium, tego najniższego, czyli wycenianego na brąz.

ME siatkarek. Kiedy i gdzie oglądać mecze reprezentacji Polski?

W ostatnich tygodniach kadra Polek nie miała najszczęśliwszego czasu. Zaczęło się jeszcze od braku awansu do turnieju finałowego VNL 2026. Drużyna trenera Lavariniego była o jedno zwycięstwo od szczęścia, ale ostatecznie zabrakło... jednego seta. W decydującym meczu Polska przegrała jednak 2:3 z Japonią, mimo prowadzenia już 2:0.

Dodatkowo nie jest tajemnicą, że głośnym echem odbiły się słowa wypowiedziane przez byłą kapitan reprezentacji Joannę Wołosz. Świetna rozgrywająca na łamach TVP Sport zabrała głos ws. rezygnacji niektórych zawodniczek z gry w drużynie narodowej.

Mało? Można jeszcze dopisać kontuzję, która ostatecznie zmusiła do operacji Martynę Łukasik. Czyli jedną z głównych postaci ostatnich lat w szeregach reprezentacyjnych.

Polki powalczą jednak o to, żeby sezon 2026 zakończyć miłym akcentem. Kto wie, może ME 2026 będą też kluczowe dla samego selekcjonera polskiej kadry. W ostatnim czasie można bowiem wyczuć pewnego rodzaju niepewność co do tego, czy przy braku sukcesu – drogi federacji (tj. PZPS) oraz Włocha – nadal będą mieć ten sam kierunek.

Wracając jednak do ME 2026, Polki trafiły do grupy A. W tej fazie turnieju zmierzą się kolejno z Węgierkami, Łotyszkami, Słowenkami, Niemkami i Turczynkami. Spotkania grupy A zostaną rozegrane w tureckim Stambule.

Impreza zostanie rozegrana łącznie aż w czterech krajach: Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji.

Warto dodać, że po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej.

Terminarz meczów Polek na ME 2026 siatkarek:

22 sierpnia: Węgry – Polska (sobota, g. 18:00)



Węgry – Polska (sobota, g. 18:00) 24 sierpnia: Polska – Łotwa (poniedziałek, 15:00)



Polska – Łotwa (poniedziałek, 15:00) 25 sierpnia: Polska – Słowenia (wtorek, 18:00)



Polska – Słowenia (wtorek, 18:00) 27 sierpnia: Polska – Niemcy (czwartek, 15:00)



Polska – Niemcy (czwartek, 15:00) 28 sierpnia: Turcja – Polska (piątek, 18:00)



Na ostatnich ME, rozgrywanych w 2023 roku, Polki odpadły w ćwierćfinale z Turczynkami. Jak się okazało, Turcja sięgnęła później po końcowy triumf, ogrywając w finale Serbki (3:2). Brązowy medal przypadł za to Holenderkom.

Warto dodać, że w tabeli wszech czasów ME siatkarek Polska zajmuje wysokie 5. miejsce. Złożyły się na to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Czyli łącznie aż 11 krążków. Więcej spośród wszystkich(!) reprezentacji mają tylko liderujące reprezentantki ZSRR (16 medali), czyli nieistniejącego kraju. Co ciekawe, wiceliderkami są... Rosjanki.

Mecze ME siatkarek pokazywane będą na antenach Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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