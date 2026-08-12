Zmiana tuż przed mistrzostwami Europy siatkarzy. Co na to kibice z Polski?

Kiedy rusza czempionat Starego Kontynentu? Granie w ME to terminy 9-26 września. Polska zagra w grupie z Bułgarią, Macedonią Płn., Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Mistrzostwa Europy odbędą się w czterech krajach — w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu, finał w Mediolanie.

Polacy zaczną granie w ME 2026 dokładnie 10 września (g. 16:00) meczem z Portugalią.

Decyzja ws. ME siatkarzy zapadła! Co na to kibice z Polski?

Europejska federacja siatkarska (CEV) oraz włoski związek siatkówki (FIPAV) wreszcie poinformowały, gdzie dokładnie zostaną rozegrane najważniejsze mecze tegorocznego czempionatu Starego Kontynentu. Wybór padł na halę Unipol Forum we Assago.

Dodajmy, że samo miasto jest położone w regionie Lombardii, w prowincji Mediolanu. I to właśnie tam odbędą się mecze półfinałowe (25 września) oraz starcia bezpośrednio o medale (26 września). Wydaje się, że to słuszny wybór, a problemów z odpowiednim dotarciem np. dla polskich kibiców, nie będzie. Zresztą, fanki i fani polskich siatkarzy, jeżdżą za drużyną po całym świecie, więc impreza na Starym Kontynencie – to zawsze bardziej komfortowe realia.

Warto dodać, że wybrany obiekt może pomieścić ponad 12 tysięcy widzów. Na swoim koncie pod względem wielkich sportowych imprez – z tych stosunkowo niedawnych – ma zawody w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Obiekt gościł rywalizację w łyżwiarstwie figurowym oraz short tracku.

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski siatkarzy w 2026 roku?

Po zdobyciu złota Ligi Narodów drugi raz z rzędu, a trzeci w historii (wcześniej 2023 i 2025), Polacy będą spoglądać w stronę imprezy docelowej, czyli mistrzostw Europy. Zanim jednak polscy siatkarze staną do walki o obronę mistrzowskiego tytułu z 2023 roku, zespół trenera Nikoli Grbicia czeka kilka gier kontrolnych.

Jeszcze w sierpniu Polaków czeka m.in. znany i lubiany turniej towarzyski w Krakowie, czyli Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. Kto tym razem pojawi się w Tauron Arenie? Oprócz gospodarzy swój udział potwierdzili: Francja, Słowenia i USA. Rozgrywki zaplanowano w terminie 28-30 sierpnia.

Ostatnim sprawdzianem przed ME 2026 będzie dla Polaków mecz towarzyski z Finlandią. Ten odbędzie się 5 września o godzinie 20:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie.

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