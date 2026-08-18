Nowi rywale polskich siatkarzy na MŚ! Ogromne zamieszanie przed turniejem

Co ciekawe, turniej rangi MŚ U-17 będzie rozgrywany dopiero drugi raz w historii. Pierwsza edycja miała miejsce w 2024 roku, a gospodarzem była Bułgaria. Teraz wybór padł na Katar.

I właśnie z tego względu, tj. napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, właściwie tuż przed rozpoczęciem rywalizacji, doszło do sporego zamieszania organizacyjnego. Z MŚ 2026 wycofały się bowiem cztery drużyny: Czechy, Japonia, Portoryko oraz Stany Zjednoczone. Powodem takiej decyzji były obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Reprezentacja Polski siatkarzy poznała rywali. Konieczne dodatkowe losowanie!

Organizatorzy musieli zatem zareagować. W miniony weekend (tj. 15 sierpnia) odbyło się oficjalne losowanie, już bez udziału wspomnianych reprezentacji, które zdecydowały się nie przyjeżdżać do Kataru.

Efekt? Dwadzieścia reprezentacji rozlosowano do pięciu grup po cztery drużyny w każdej. Polacy zagrają w grupie C. Rywalami drużyny, która zadebiutuje na MŚ U-17 chłopców będą: Argentyna, Brazylia i Meksyk.

Polacy rozpoczną zmagania od meczu z Argentyną już w środę (tj. 19 sierpnia), g. 10:00. Następnie w sobotę (22.08) mecz Polska – Brazylia (g. 13:00) i na koniec fazy grupowej starcie z Meksykiem (poniedziałek, 24.08, g. 13:00). Wszystkie mecze turnieju będą pokazywane na oficjalnym kanale YouTube Volleyball World.

Kadra Polski U-17 prowadzona jest przez Sebastiana Pawlika (pierwszy trener) oraz Maciej Zendeła.

W składzie reprezentacji Polski na MŚ U17 znaleźli się: Oliwier Zenio, Kuba Hoffamann (rozgrywający), Bartosz Nowak, Oktawian Nowak, Arkadiusz Szymański, Wiktor Cimoch, Wiktor Karbowiak (przyjmujący), Jan Woźniak, Michał Topór (atakujący), Kevin Posłuszny, Waldemar Pyżanowski, Wojciech Kotkowski, Aleksander Król (środkowi), Łukasz Malek (libero).

Co ciekawe, środkowy Kevin Posłuszny oraz libero Łukasz Malek w lipcu grali w mistrzostwach Europy U-18, gdzie reprezentacja Polski zdobyła złoty medal.

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