Siatkarska impreza roku właśnie startuje! Czy Polska powalczy o medal?

Czego można się spodziewać po reprezentacji Polski siatkarek na tegorocznych mistrzostwach Europy? Wydaje się, że Polki jadą na turniej bez wielkiego obciążenia oczekiwań. A to, paradoksalnie, może tylko pomóc drużynie trenera Stefano Lavariniego.

ME siatkarek: Skład Polek i terminarz gier reprezentacji Polski

Polska drużyna ma za sobą nieudane rozgrywki Ligi Narodów, biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie edycje VNL Polki kończyły nie tylko w turniejach finałowych, ale też z medalami. W edycji 2026 nie udało się jednak załapać do ścisłej czołówki, a o braku wejścia do finałów zadecydował tie-break – przegrany z Japonią – w ostatnim starciu fazy interkontynentalnej.

To już jednak historia, a koniec końców, jeśli na ME polski zespół odniósłby sukces, o lekkiej wpadce w kontekście VNL 2026 nikt by już nie pamiętał. Dodatkowo trzeba też mieć świadomość, że drużyna trenera Lavariniego musi radzić sobie z kłopotami kadrowymi. Włoch nie może skorzystać z kontuzjowanej Martyny Łukasik, karierę zakończyła za to była kapitan Agnieszka Korneluk, a tę wyliczankę można jeszcze rozciągnąć na kilka innych nazwisk.

Widać to zresztą po liście powołanych na ME 2026. Jest kilka nowych twarzy. Jedną z takowych jest choćby Julia Szczurowska. Atakująca, dla której tegoroczny czempionat Starego Kontynentu – będzie pierwszą taką imprezą w seniorskiej kadrze – biorąc pod uwagę ścisły, turniejowy skład. Warto jednak pamiętać, że Szczurowska w reprezentacjach młodzieżowych regularnie grywała na najważniejszych imprezach. Czym innym jednak młodzieżowe, a seniorskie granie.

Lavarini zabrał na turniej Martynę Czyrniańską. Przyjmująca również miała swoje problemy zdrowotne, ale ostatecznie będzie razem z koleżankami walczyć o wysokie cele na ME.

Reprezentacja Polski siatkarek na ME 2026

Rozgrywające:

Alicja Grabka



Katarzyna Wenerska

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska



Paulina Damaske



Monika Lampkowska



Julita Piasecka



Atakujące:

Magdalena Stysiak



Julia Szczurowska

Środkowe:

Magdalena Jurczyk



Maja Koput



Anna Obiała



Sonia Stefanik

Libero:

Justyna Łysiak



Aleksandra Szczygłowska

Sztab szkoleniowy:

Stefano Lavarini – trener



Nicola Vettori – trener asystent



Krystian Pachliński – trener asystent



Bartosz Sufa – trener asystent



Agnieszka Rabka – trenerka asystentka



Kacper Duda – trener statystyk



Dominik Fabianowicz – statystyk



Jakub Gniado – trener przygotowania motorycznego



Dominika Bogaczyk – fizjoterapeutka



Justyna Pałka – fizjoterapeutka



Grzegorz Kałużyński – lekarz



Szymon Szlendak – kierownik kadry



Anna Daniluk – oficer prasowa



Justyna Skubis – wideo drużyny

Czego można się spodziewać po występie Polek? Z pewnością trener Lavarini dysponuje zespołem o sporym potencjale, który może zakręcić się nawet wokół turniejowego podium.

Trzeba jednak pamiętać, że reprezentacja Polski siatkarek na medal imprezy rangi ME czeka od 2009 roku. Wtedy to po raz ostatni polski zespół mógł cieszyć się z miejsca na podium, tego najniższego, czyli wycenianego na brąz.

ME siatkarek zostaną rozegrane łącznie aż w czterech krajach: Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji – w dniach 21 sierpnia – 6 września. Warto dodać, że po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej.

Polki trafiły do grupy A. W tej fazie turnieju zmierzą się kolejno z Węgierkami, Łotyszkami, Słowenkami, Niemkami i Turczynkami. Spotkania grupy A zostaną rozegrane w tureckim Stambule.

Terminarz meczów Polek na ME 2026 siatkarek:

22 sierpnia: Węgry – Polska (sobota, g. 18:00)



24 sierpnia: Polska – Łotwa (poniedziałek, 15:00)



25 sierpnia: Polska – Słowenia (wtorek, 18:00)



27 sierpnia: Polska – Niemcy (czwartek, 15:00)



28 sierpnia: Turcja – Polska (piątek, 18:00)



Na ostatnich ME, rozgrywanych w 2023 roku, Polki odpadły w ćwierćfinale z Turczynkami. Jak się okazało, Turcja sięgnęła później po końcowy triumf, ogrywając w finale Serbki (3:2). Brązowy medal przypadł za to Holenderkom.

Warto dodać, że w tabeli wszech czasów ME siatkarek Polska zajmuje wysokie 5. miejsce. Złożyły się na to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Czyli łącznie aż 11 krążków. Więcej spośród wszystkich(!) reprezentacji mają tylko liderujące reprezentantki ZSRR (16 medali), czyli nieistniejącego kraju. Co ciekawe, wiceliderkami są... Rosjanki.

Mecze ME siatkarek pokazywane będą na antenach Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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