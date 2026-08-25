Gwiazdy wracają do Polski! Tak będą wyglądać kluby dawnej PlusLigi w nowym sezonie

Do rozpoczęcia sezonu ligowego w polskiej siatkówce zostało jeszcze kilka tygodni, ale kluby TAURON Ligi już rozpoczęły przygotowania. Sezon 2026/2027 przyniesie nie tylko zmianę nazwy dawnej PlusLigi, lecz także powroty na krajowe parkiety wielu gwiazd.

Tauron Liga 2026/2027. Tak będą wyglądać kluby dawnej PlusLigi

Największym transferowym hitem jest powrót Tomasza Fornala. Reprezentant Polski po występach w Turcji zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie. – Cieszę się z powrotu do Polski i tego, że będę mógł grać w takim klubie, jak Zawiercie. Cele, które stawiamy przed sobą na pewno są wysokie i będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest możliwe do osiągnięcia. Czas pokaże, czy uda nam się to zrealizować – podkreślił przyjmujący.

„Jurajskim rycerzem” od nowego sezonu będzie także Jakub Kochanowski. Środkowy po dwóch latach pożegnał się z PGE Projektem Warszawa. – Wybrałem Aluron CMC Wartę Zawiercie, ponieważ to klub, który rozwijany jest wręcz w podręcznikowy sposób. Drużyna zbudowana na najbliższy sezon jest na tyle mocna, że pokrywa się to z moimi aspiracjami. Celem zarówno moim, jak i całej drużyny jest wygranie wszystkiego, co jest możliwe. Chcemy odnieść sukces w każdych rozgrywkach, w których będziemy brać udział – tłumaczył zawodnik.

Zespół Michała Winiarskiego wzmocni również Kamil Rychlicki, który w poprzednim sezonie występował w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

PGE Projekt Warszawa powalczy o mistrzostwo Polski?

Dużych zmian doczekał się również PGE Projekt Warszawa. Do stolicy wraca Aleksander Śliwka. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt.

– Sprowadzenie Aleksandra Śliwki na dwa sezony to jasny sygnał, w które miejsce europejskiej siatkówki celujemy. Doskonale pamiętamy też, jakim wsparciem był dla nas jego krótki pobyt pod koniec ubiegłych rozgrywek. Olek to lider, kapitan reprezentacji Polski i człowiek, który doskonale wie, jak wygrywa się najcenniejsze trofea – stwierdził Piotr Gacek, dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Warszawianie sięgnęli również po Yuri'ego Romano. Włoski atakujący ma na koncie dwa mistrzostwa świata i tytuł najlepszego atakującego ostatnich mistrzostw świata. – Jesteśmy przekonani, że da kibicom w Warszawie mnóstwo powodów do radości – zapewnił Piotr Gacek.

O miejsce w podstawowej szóstce Włoch powalczy z Bartoszem Gomułką, który pod koniec poprzedniego sezonu pokazał się z bardzo dobrej strony, co nie umknęło uwadze Nikoli Grbicia. Na początku sezonu 24-letni atakujący otrzymał szansę gry w reprezentacji Polski. Środek wzmocni Bartłomiej Lemański, który do stolicy przenosi się z Bełchatowa. Siatkarz wskoczył w kadrze do podstawowego składu pod nieobecność Jakuba Kochanowskiego i Mateusza Bieńka.

PGE Projekt Warszawa





Atakujący - Bartosz Gomułka, Yuri RomanoPrzyjmujący - Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kevin Tillie, Brandon KoppersŚrodkowi - Jurij Semeniuk, Karol Kłos, Bartłomiej Lemański, Jakub StrulakRozgrywający - Jan Firlej, Michał Kozłowski Libero - Damian Wojtaszek, Maciej Olenderek



Bogdanka LUK Lublin





Atakujący - Kewin Sasak, Mateusz MalinowskiPrzyjmujący - Wilfredo Leon, Ran Takahashi, Mikołaj Sawicki, Jakub Wachnik, Paweł RusinŚrodkowi - Aleks Grozdanov, Daenan Gyimah, Moussa Gueye, Maciej ZającRozgrywający - Marcin Komenda, Rafał ProkopczukLibero - Tomohiro Ogawa



PGE GiEK Skra Bełchatów





Atakujący - Alan Souza, Arkadiusz ŻakietaPrzyjmujący - Igor Grobelny, Antoine Pothron, Zouheir El Graoui, Kajetan TokajukŚrodkowy - Michał Szalacha, Jordan Zaleszczyk, Mateusz Zawalski, Mateusz Nowak Rozgrywający - Grzegorz Łomacz, Błażej Bień Libero - Maksym Kędzierski, Adam Kowalski



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle





Atakujący - Mateusz Rećko, Remigiusz KapicaPrzyjmujący - Rafał Szymura, Cooper Robinson, Bartosz Zych, Kamil KosibaŚrodkowi - Fabian Plak, Szymon Jakubiszak, Marcin Kania, Aleksander Maciejewski Rozgrywający - Quinn Isaacson, Marcin KrawieckiLibero - Bartosz Fijałek, Marcel Steyer



Energa Trefl Gdańsk





Atakujący - Aleksiej Nasewicz, Damian SchulzPrzyjmujący - Piotr Orczyk, Damian Kogut, Michał Gierżot, Maksymilian DurskiŚrodkowi - Piotr Nowakowski, Patryk Niemiec, Moustapha M’Baye, Mariusz SchamlewskiRozgrywający - Joseph Worsley, Przemysław StępieńLibero - Voitto Koykka, Marcel Schadach



Asseco Resovia Rzeszów





Atakujący - Karol Butryn, Łukasz KaczmarekPrzyjmujący - Artur Szalpuk, Klemen Cebulj, Tobias Brand, Kamil KwasowskiŚrodkowi - Dawid Woch, Tymoteusz Lenik, Mateusz Poręba, Danny Demyanenko, Bela BarthaRozgrywający - Marcin Janusz, Wiktor NowakLibero - Paweł Zatorski, Michał Potera



Energa Indykpol AZS Olsztyn





Atakujący - Jan Hadrava, Artur SzwarcPrzyjmujący - Moritz Karlitzek, Paweł Halaba, Karol Borkowski, Kacper SienkiewiczŚrodkowi - Seweryn Lipiński, Karol Urbanowicz, Jakub Majchrzak, Paweł CieślikRozgrywający - Johannes Tille, Łukasz KozubLibero - Jakub Ciunajtis, Kuba Hawryluk



Jastrzębie Barkom





Atakujący - Wasyl Tupczij, Adam LorencPrzyjmujący - Lorenzo Pope, Bartosz Firszt, Bartłomiej Potrykus, Brodie Hofer Środkowi - Sebastian Adamczyk, Władysław Szczurow, Andrij Rogożyn, Wojciech DudzikRozgrywający - Maxwell Elgert, Jakob Solgaard ThelleLibero - Kamil Szymura, Yaroslav Pampushko



Aluron CMC Warta Zawiercie





Atakujący - Bartłomiej Bołądź, Kamil RychlickiPrzyjmujący - Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Patryk ŁabaŚrodkowi - Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Miłosz Zniszczoł, Adrian MarkiewiczRozgrywający - Miguel Tavares, Michael WrightLibero - Jakub Popiwczak, Dawid Ogórek



ChKS Chełm





Atakujący - Maciej Muzaj, Tytus NowikPrzyjmujący - Yacine Louati, Tomasz Piotrowski, Amirhossein Esfandiar Środkowi - Mariusz Marcyniak, Cezary Sapiński, Łukasz Swodczyk, Jakub TurskiRozgrywający - Jay Blankenau, Yuki ImahashiLibero - Jędrzej Gruszczyński, Daniel Ostaszewski



Ślepsk Malow Suwałki





Atakujący - Bartosz Filipiak, Maksymilian Łysoń Przyjmujący - Ignacio Luengas, Asparuch Asparuchow, Moritz Reichert, Marcel HendzelewskiŚrodkowi - Jan Nowakowski, Paweł Pietraszko, Jakub Macyra, Łukasz UsowiczRozgrywający - Angel Trinidad de Haro, Karol JankiewiczLibero - Maksymilian Granieczny, Bartosz Mariański



Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa





Atakujący - Pablo Kukartsev, Mads Kyed JensenPrzyjmujący - Jakub Kiedos, Artur Sługocki, Issac Heslinga, Oskar Madsen, Michał GrzybŚrodkowi - Jakub Nowak, Daniel Popiela, Mateusz Kufka, Bartosz Rembisz Rozgrywający - Zeljko Coric, Tomasz KowalskiLibero - Oskar Hakert, Dominik Jaglarski



Cuprum Stilon Gorzów





Atakujący - Dawid DulskiPrzyjmujący - Jakub Czerwiński, Lazar Marinović, Illa Kowalow, Wojciech Więcławski Środkowi - Igor Nurkiewicz, Dawid Siwczyk, Bartłomiej Mordyl, Aleksandar Stefanović, Hubert WęgrzynRozgrywający - Fabian Drzyzga, Mateusz MaciejewiczLibero - Jakub Jurczyk, Mateusz Masłowski



GKS Katowice





Atakujący - Michał Superlak, Damian DomagałaPrzyjmujący - Wojciech Ferens, Gonzalo Quiroga, Wojciech Włodarczyk, Jakub SzymańskiŚrodkowi - Bartłomiej Krulicki, Bartosz Schmidt, Damian Hudzik, Matthew Knigge, Aleksa BatakRozgrywający - Grzegorz Pająk Libero - Patryk Waloch, Szymon Gregorowicz

Transferowe hity dawnej PlusLigi przed nowym sezonem

O medale Tauron Ligi ponownie chce ponownie walczyć Bogdanka LUK Lublin. Wicemistrz Polski zachował Wilfredo Leona, Kewina Sasaka i Marcina Komendę, a nowym zawodnikiem został m.in. Ran Takahashi, jedna z największych gwiazd japońskiej siatkówki.

Transferów nie brakuje również w innych klubach. Łukasz Kaczmarek przeniesie się z JSW Jastrzębskiego Węgla do Asseco Resovii. Z kolei Fabian Drzyzga został nowym rozgrywającym Cuprum Stilonu Gorzów. Po dwóch latach spędzonych w tureckim Fenerbahce kibice będą mogli go oglądać na krajowych parkietach. Z kolei w szeregach PGE Skry Bełchatów będzie występować Igor Grobelny, w przeszłości związany m.in. z klubami z Warszawy i Kędzierzyna-Koźla.

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