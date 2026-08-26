Polskie siatkarki na mistrzostwach Europy idą jak burza. Widać to po tabeli

Reprezentantki Polski w siatkówce wygrały w Stambule ze Słowenią 3:0 (25:14, 28:26, 25:18). Tym samym znalazły się na szczycie grupy A na mistrzostwach Europy, co dało im awans do 1/8 finału turnieju, rozgrywanego w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie.

Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki znów wygrywają

Polski zespół ponownie zdominował rywala, mimo iż musiał radzić sobie bez Aleksandry Szczygłowskiej, którą z gry wykluczyły kłopoty ze zdrowiem. Nasze reprezentantki dobrze grały blokiem, a ataki punktującej na początku meczu Fatoumatty Sillah zręcznie podbijały. Od momentu, gdy wyszły na prowadzenie 16:13, pozwoliły rywalkom zaledwie na jeden punkt do końca seta.

W drugim secie Sillah ponownie się rozkręcała, ale przy 8:14 nasze reprezentantki miały nieco szczęścia i dzięki błędom Słowenek wróciły do gry. Obroniły piłkę setową, wyrównując na 24:24. Później wygrały w jeszcze jednej takiej sytuacji i udało im się wyjść na prowadzenie, po czym dokończyć zaskoczone rywalki.

Trzeci set był wyrównany tylko do stany 12:11, później nasze zawodniczki nie dały już żadnych szans rywalkom. Zmagania w grupie nasze zawodniczki zakończą starciami z Niemkami w czwartak 27 sierpnia i Turczynkami w piątek 28 sierpnia.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Tabela grupy A

Obecnie w tabeli grupy A Polska jest na drugim miejscu, mając jednak tyle samo punktów i taki sam stosunek setów co Turcja. Po trzech meczach nasze zawodniczki mają trzy mecze wygrane, 9 setów na plusie i tylko jeden stracony. Trzecie miejsce zajmują Niemcy z 6 punktami, czwarta jest Słowenia z jedną wygraną i 3 punktami, a bez zwycięstwa pozostają Łotwa i Węgry.

Do 1/8 finału przechodzą cztery najlepsze zespoły z grupy. Oznacza to, że nasze reprezentantki są już pewne gry w fazie pucharowej turnieju. Ostatnie dwa mecze wciąż mają jeszcze znaczenie w kontekście rozstawienia i przyszłych przeciwników.

Czytaj też:

Gwiazdy wracają do Polski! Tak będą wyglądać kluby dawnej PlusLigi Czytaj też:

Wielki moment dla Polki w US Open! To córka medalistki igrzysk olimpijskich