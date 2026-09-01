Polska sięgnie po medal mistrzostw Europy? Wszystko w naszych rękach!

Zespół trenera Stefano Lavariniego w trakcie turnieju ME 2026 przeżywał już wzloty i upadki. Problemy Polki miały zwłaszcza na początku fazy grupowej. Zwycięstwa nad dużo niżej notowanymi Węgierkami (3:0) czy Łotyszkami (3:1), nie napawały specjalnym optymizmem.

Kolejne mecze pokazały jednak, że Polska potrafi być groźna nawet dla obrończyń tytułu – Turczynek. W meczu z wieloma podtekstami – wynikającymi z układu w turniejowej drabince – polskie siatkarki wygrały z faworytkami 3:2.

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Gdyby dołożyć do tego jeszcze wygrane, grupową z Niemkami (3:0) oraz z Portugalią (3:0) w fazie play-off, o występie Polek można pisać i mówić w głównej mierze pozytywnie. Miejsce w czołowej ósemce reprezentacji ze Starego Kontynentu, to ważny punkt, który został zaliczony przez zespół trenera Lavariniego.

Nie jest jednak tajemnicą, że apetyty są spore, sięgające miejsca na podium ME 2026. Polki w ćwierćfinale – zaplanowanym na najbliższy czwartek (tj. 3 września) zmierzą się z Holenderkami. Co ciekawe, obie drużyny grały już ze sobą w sezonie 2026. W ramach rozgrywek Ligi Narodów – polska drużyna wygrała 3:1. Mecz miał miejsce dokładnie 20 czerwca w trakcie turnieju interkontynentalnego w Bangkoku.

Wówczas najlepiej punktującymi po polskiej stronie były kolejno: Julita Piasecka (20), Magdalena Stysiak (13) i Monika Lampkowska (10). Każda z wymienionych występuje na ME 2026, odgrywając istotne role w szeregach teamu Lavariniego.

ME siatkarek: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

W kontekście nadziei medalowych należy pamiętać, że reprezentacja Polski siatkarek na medal imprezy rangi ME czeka od 2009 roku. Wtedy to po raz ostatni polski zespół mógł cieszyć się z miejsca na podium, tego najniższego, czyli wycenianego na brąz.

Przed zespołem trenera Lavariniego zatem spore wyzwanie, ażeby przełamać niemoc trwającą już prawie dwie dekady.

Na ostatnich ME, rozgrywanych w 2023 roku, Polki odpadły w ćwierćfinale z Turczynkami. Jak się okazało, Turcja sięgnęła później po końcowy triumf, ogrywając w finale Serbki (3:2). Brązowy medal przypadł za to Holenderkom.

Warto dodać, że w tabeli wszech czasów ME siatkarek Polska zajmuje wysokie 5. miejsce. Złożyły się na to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Czyli łącznie aż 11 krążków. Więcej spośród wszystkich(!) reprezentacji mają tylko liderujące reprezentantki ZSRR (16 medali), czyli nieistniejącego kraju. Co ciekawe, wiceliderkami są... Rosjanki.

Mecze ME siatkarek pokazywane są na antenach Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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