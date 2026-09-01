Nikola Grbić z kluczową decyzją! To najważniejszy czas dla reprezentacji

Przypomnimy, że w miniony weekend reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Huberta Wagnera w Krakowie. Mistrzowie Europy (2023) wygrali kolejno: ze Słowenią 3:2, z USA 3:1 oraz Francją 3:1.

Czy wiadomo, kto dokładnie pojedzie na mistrzostwa Europy? W zespole jest od dłuższego czasu 15 zawodników, a w turniejowym składzie będzie mogła być tylko 14. Niewykluczone jest zatem skreślenie jednego z reprezentantów, bądź wariant rezerwowy.

Nikola Grbić z kluczową decyzją! Kto pojedzie na mistrzostwa Europy?

Pewien znak zapytania pojawił się w kontekście Bartłomieja Lemańskiego. Środkowy doznał bowiem kontuzji na otwarcie krakowskiego turnieju. Szczęście w nieszczęściu, uraz stawu skokowego nie okazał się na tyle poważny, żeby nowy siatkarz PGE Projektu Warszawa – miał opuścić najważniejszą imprezę. Przynajmniej takie dochodzą sygnały z szeregów kadrowych.

Memoriałowa drużyna, która przyjechała do Krakowa prosto ze zgrupowania w Zakopanem, prezentuje się następująco:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak.



Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan).



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan). Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak.



Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.



Kto może być tym numerem 15? Wicemistrz świata z 2006 roku wskazuje na Artura Szalpuka.

– Może to być dla Grbicia polisa ubezpieczeniowa, bo odpalić piątego przyjmującego ze świadomością, że taka historia jak z Lemańskim na środku może się wydarzyć, to ciężko jest w klubie szukać zawodnika, który będzie w procesie treningowym. Musisz mieć pod prądem ze sobą w grupie zgranego, rozumiejącego twoją filozofię siatkarza. W tym wypadku padło na Artura Szalpuka – przyznał Łukasz Kadziewicz w programie „Misja Siatka”.

Jest jednak również opcja, że Grbić weźmie na ME 2026 całą piętnastkę. Jeden z siatkarzy będzie opcją rezerwową, ale jak najbardziej pełnoprawną, patrząc na przebieg przygotowań i to, że Serb mógł polegać na wszystkich wyżej wymienionych.

Selekcjoner kadry Polski na pewno swoi w obliczu kluczowej decyzji.

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski siatkarzy w 2026 roku?

Po zdobyciu złota Ligi Narodów drugi raz z rzędu, a trzeci w historii (wcześniej 2023 i 2025), Polacy spoglądają w stronę imprezy docelowej, czyli mistrzostw Europy. Zanim jednak polscy siatkarze staną do walki o obronę mistrzowskiego tytułu z 2023 roku, zespół trenera Nikoli Grbicia zagra jeszcze jeden mecz kontrolny.

Ostatnim sprawdzianem przed ME 2026, już po Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, będzie mecz towarzyski z Finlandią. Ten odbędzie się 5 września (tj. sobota) o godzinie 20:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Kiedy rusza czempionat Starego Kontynentu? Granie w ME to terminy 9-26 września. Polska zagra w grupie z Bułgarią, Macedonią Płn., Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Mistrzostwa Europy odbędą się w czterech krajach — w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu, finał w Mediolanie.

Polacy zaczną granie w ME 2026 dokładnie 10 września (g. 16:00) meczem z Portugalią.

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