Polskie siatkarki spełniają marzenia. Selekcjoner odkrył tajemnicę

Czy Polki stać na podium ME 2026? Do wykonania zostały dwa kroki, zdecydowanie najważniejsze w kontekście miejsc na podium. W sobotę (tj. 5 września) drużyna pod batutą trenera Stefano Lavariniego zmierzy się z kadrą Italii. Włoszki to mistrzynie świata i złote medalistki igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Faworytki są zatem znane, ale polski zespół kilkukrotnie potrafił pokazać, że ma w sobie spory potencjał do nawiązania walki, nawet z tymi najlepszymi. Widać to było choćby w starciu grupowym z Turczynkami. Polki ostatecznie wygrały 3:2, a ta porażka była jedną, jaką w trakcie turnieju poniosły gospodynie. Znawcy tematu twierdzą, że Turcja specjalnie chciała przegrać, ażeby uniknąć... Włoszek w półfinale. Polska wybrała drogę przebojową, bez kalkulacji i z kompletem zwycięstw na ME 2026.

Stefano Lavarini otwarcie o reprezentacji Polski. To wielka siła!

W czwartek (tj. 3 września) polski zespół zagwarantował sobie miejsce w najlepszej czwórce Europy. Spoglądając na pary półfinałowe, wydaje się, że dobrze oddają one obecny układ sił na Starym Kontynencie. Wspomniane Włoszki, czyli główne faworytki do tytułu – a do tego bardzo solidne na ME 2026 Serbki – obrończynie złota Turczynki i Polki.

Ogranie Holenderek (3:1) w ćwierćfinale, pozwoliło przełamać Polsce małą klątwę. Zazwyczaj właśnie na tym etapie kończył się polski udział w najważniejszych turniejach ostatnich lat. Trener Lavarini nie krył zadowolenia po tym, jak zaprezentował się jego zespół, jak wywalczył sobie prawo do gry o medale.

– Jestem bardzo szczęśliwy [...] Siatkówka jest sportem drużynowym, co pokazał ten sezon. W dzisiejszych czasach zrozumienie tego bywa naprawdę trudne. Wielu z nas ma tak wysokie ego, że ciężko im pracować dla innych i budować coś wspólnie. Cudownie jest widzieć, że wciąż są ludzie potrafiący współdziałać i zdolni postawić wspólny cel ponad wszystko inne [...] To nie będzie spacer po ogrodzie. Teraz, choć cieszymy się z tej chwili, nie możemy stracić koncentracji na turnieju. Mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania – przyznał po wygranej nad Holandią trener Lavarini, w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

Choćby czwartkowy ćwierćfinał raz jeszcze pokazał, co jest największą siłą polskiej drużyny. Zespół jest zbudowany w ten sposób, że trener Lavarini ma w kim wybierać – i faktycznie podejmuje odważne decyzje. Drużyna potrafi za to wyjść z kryzysowych momentów. Jeśli siatkarki, które są w wyjściowym składzie, mają gorsze momenty, zmienniczki potrafią dołożyć dodatkową jakość. Co więcej, często wcielając się w role bohaterek.

Dobrymi przykładami są m.in. przyjmujące Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska – czy atakująca Julia Szczurowska. Lavarini ma zespół, który może zaskoczyć nieoczekiwaną, najważniejszą postacią w danym spotkaniu. To twardy orzech do zgryzienia dla Włoszek, o ile półfinałowe spotkanie będzie rozgrywane na równym poziomie z obu stron.

Gdzie i kiedy oglądać półfinałowy mecz ME 2026 Polska – Włochy? Początek spotkania o godzinie 18:00. Mecze ME siatkarek pokazywane są na antenach otwartego Polsatu, Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

ME siatkarek: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

W kontekście nadziei medalowych należy pamiętać, że reprezentacja Polski siatkarek na medal imprezy rangi ME czeka od 2009 roku. Wtedy to po raz ostatni polski zespół mógł cieszyć się z miejsca na podium, tego najniższego, czyli wycenianego na brąz.

Przed zespołem trenera Lavariniego zatem spore wyzwanie, ażeby przełamać niemoc trwającą już prawie dwie dekady.

Na ostatnich ME, rozgrywanych w 2023 roku, Polki odpadły w ćwierćfinale z Turczynkami. Jak się okazało, Turcja sięgnęła później po końcowy triumf, ogrywając w finale Serbki (3:2). Brązowy medal przypadł wówczas Holenderkom.

Warto dodać, że w tabeli wszech czasów ME siatkarek Polska zajmuje wysokie 5. miejsce. Złożyły się na to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Czyli łącznie aż 11 krążków. Więcej spośród wszystkich(!) reprezentacji mają tylko liderujące reprezentantki ZSRR (16 medali), czyli nieistniejącego kraju. Co ciekawe, wiceliderkami są... Rosjanki.

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