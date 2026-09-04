Polskie siatkarki spełniają marzenia. Selekcjoner odkrył tajemnicę
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Siatkówka

Polskie siatkarki spełniają marzenia. Selekcjoner odkrył tajemnicę

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Trener Stefano Lavarini
Trener Stefano Lavarini Źródło: Volleyball World
W 2019 roku po raz ostatni siatkarska reprezentacja Polski kobiet awansowała do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. Po siedmiu latach wynik został wyrównany.

Czy Polki stać na podium ME 2026? Do wykonania zostały dwa kroki, zdecydowanie najważniejsze w kontekście miejsc na podium. W sobotę (tj. 5 września) drużyna pod batutą trenera Stefano Lavariniego zmierzy się z kadrą Italii. Włoszki to mistrzynie świata i złote medalistki igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Faworytki są zatem znane, ale polski zespół kilkukrotnie potrafił pokazać, że ma w sobie spory potencjał do nawiązania walki, nawet z tymi najlepszymi. Widać to było choćby w starciu grupowym z Turczynkami. Polki ostatecznie wygrały 3:2, a ta porażka była jedną, jaką w trakcie turnieju poniosły gospodynie. Znawcy tematu twierdzą, że Turcja specjalnie chciała przegrać, ażeby uniknąć... Włoszek w półfinale. Polska wybrała drogę przebojową, bez kalkulacji i z kompletem zwycięstw na ME 2026.

Stefano Lavarini otwarcie o reprezentacji Polski. To wielka siła!

W czwartek (tj. 3 września) polski zespół zagwarantował sobie miejsce w najlepszej czwórce Europy. Spoglądając na pary półfinałowe, wydaje się, że dobrze oddają one obecny układ sił na Starym Kontynencie. Wspomniane Włoszki, czyli główne faworytki do tytułu – a do tego bardzo solidne na ME 2026 Serbki – obrończynie złota Turczynki i Polki.

Ogranie Holenderek (3:1) w ćwierćfinale, pozwoliło przełamać Polsce małą klątwę. Zazwyczaj właśnie na tym etapie kończył się polski udział w najważniejszych turniejach ostatnich lat. Trener Lavarini nie krył zadowolenia po tym, jak zaprezentował się jego zespół, jak wywalczył sobie prawo do gry o medale.

– Jestem bardzo szczęśliwy [...] Siatkówka jest sportem drużynowym, co pokazał ten sezon. W dzisiejszych czasach zrozumienie tego bywa naprawdę trudne. Wielu z nas ma tak wysokie ego, że ciężko im pracować dla innych i budować coś wspólnie. Cudownie jest widzieć, że wciąż są ludzie potrafiący współdziałać i zdolni postawić wspólny cel ponad wszystko inne [...] To nie będzie spacer po ogrodzie. Teraz, choć cieszymy się z tej chwili, nie możemy stracić koncentracji na turnieju. Mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania – przyznał po wygranej nad Holandią trener Lavarini, w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

Choćby czwartkowy ćwierćfinał raz jeszcze pokazał, co jest największą siłą polskiej drużyny. Zespół jest zbudowany w ten sposób, że trener Lavarini ma w kim wybierać – i faktycznie podejmuje odważne decyzje. Drużyna potrafi za to wyjść z kryzysowych momentów. Jeśli siatkarki, które są w wyjściowym składzie, mają gorsze momenty, zmienniczki potrafią dołożyć dodatkową jakość. Co więcej, często wcielając się w role bohaterek.

Dobrymi przykładami są m.in. przyjmujące Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska – czy atakująca Julia Szczurowska. Lavarini ma zespół, który może zaskoczyć nieoczekiwaną, najważniejszą postacią w danym spotkaniu. To twardy orzech do zgryzienia dla Włoszek, o ile półfinałowe spotkanie będzie rozgrywane na równym poziomie z obu stron.

Gdzie i kiedy oglądać półfinałowy mecz ME 2026 Polska – Włochy? Początek spotkania o godzinie 18:00. Mecze ME siatkarek pokazywane są na antenach otwartego Polsatu, Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

ME siatkarek: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

W kontekście nadziei medalowych należy pamiętać, że reprezentacja Polski siatkarek na medal imprezy rangi ME czeka od 2009 roku. Wtedy to po raz ostatni polski zespół mógł cieszyć się z miejsca na podium, tego najniższego, czyli wycenianego na brąz.

Przed zespołem trenera Lavariniego zatem spore wyzwanie, ażeby przełamać niemoc trwającą już prawie dwie dekady.

Na ostatnich ME, rozgrywanych w 2023 roku, Polki odpadły w ćwierćfinale z Turczynkami. Jak się okazało, Turcja sięgnęła później po końcowy triumf, ogrywając w finale Serbki (3:2). Brązowy medal przypadł wówczas Holenderkom.

Warto dodać, że w tabeli wszech czasów ME siatkarek Polska zajmuje wysokie 5. miejsce. Złożyły się na to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Czyli łącznie aż 11 krążków. Więcej spośród wszystkich(!) reprezentacji mają tylko liderujące reprezentantki ZSRR (16 medali), czyli nieistniejącego kraju. Co ciekawe, wiceliderkami są... Rosjanki.

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Źródło: WPROST.pl / Polsat Sport / X / @Jakub110Jakub / @CEVolleyball