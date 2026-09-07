Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy. Wszystko jest już jasne!

Nikola Grbić i jego drużyna, są już na miejscu, tj. w Bułgarii. To tam reprezentacja Polski siatkarzy rozegra pierwszą część ME 2026.

Czy na drodze wicemistrzów olimpijskich (2024) jest sporo dobrych drużyn, już na etapie fazy grupowej? Selekcjoner Polaków nie ukrywa, że zapowiada się kilka ciekawych wyzwań.

– Jest ich dużo. Myślę, że w grupie są nimi Ukraina i Bułgaria, a potem nie ma znaczenia, który to będzie. Każdy ma swoją jakość. Trzeba starać się z każdym przeciwnikiem grać najlepiej, zrozumieć, co i jak grają i co my musimy zrobić, żeby wygrać mecz. Krok po kroku. Jeżeli zagramy ze Słowenią, Francją, Włochami, Niemcami czy Serbią, to absolutnie nie ma znaczenia. Każda z tych drużyn ma kilku zawodników, którzy jeżeli mają swój dzień, mogą zagrać bardzo dobrze. My musimy starać się być najlepsi – powiedział trener Polaków tuż przed wylotem na mistrzostwa Europy, w rozmowie dla Polsatu Sport.

ME siatkarzy: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

Co istotne, na turniej ME pojechało aż 15 siatkarzy. To plan, który od początku chciał zrealizować trener Grbić. Ta sztuka się udała, choć niestety, wytyczne CEV są niemiłosierne. Jeśli selekcjoner będzie chciał skorzystać z gracza numer 15, będzie musiał dokonać tzw. transferu medycznego.

W tym wypadku system działa właściwie tak samo, jak w przypadku igrzysk olimpijskich. Jest to droga jednokierunkowa. Polacy nie mogą sobie tym samym pozwolić na jakąś formę stałej rotacji w trakcie turnieju.

Kadra Polski na ME 2026

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak.



Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan).



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan). Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak.



Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.



Wydaje się, że wybór związany z numerem 15 w hierarchii rozegra się pomiędzy środkowym Jakubem Majchrzakiem a przyjmującym Arturem Szalpukiem. Oczywiście przy optymistycznym założeniu, że wszyscy kadrowicze będą w pełnym zdrowiu.

Pierwsze spotkanie Polska rozegra już w czwartek (tj. 10 września). Rywalami będą Portugalczycy. Jak wygląda pełen terminarz gier zespołu trenera Grbicia?

czwartek (tj. 10.09), g. 15:00, Polska – Portugalia



sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Warto dodać, że Polska broni tytułu mistrzów Europy z 2023 roku. Wówczas w finale Polacy okazali się lepsi od gospodarzy Włochów, wygrywając w trzech setach.

Mecze turnieju ME siatkarzy będą pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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